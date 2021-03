Zur Musik gibt’s Kuchen

Konzert trotz Corona: Musikverein Ersingen zieht an Palmsonntag mit Lautsprecherwagen durch den Ort

Mit seinem mobilen Frühjahrskonzert will der Musikverein Ersingen am Palmsonntag seine Heimatgemeinde beschallen: Von einem Lautsprecherwagen aus, der an vier Standorten stehen wird.