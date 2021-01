Längst ist die Farbe auf dem kleinen Metallschild verblasst. Nur an den Rändern und rund um die vier Befestigungsschrauben schimmert es noch rötlich. Die Buchstaben heben sich inzwischen kaum noch vom metallenen Untergrund ab, auf den sie einst gedruckt wurden.

Wer genau hinsieht, kann die Zahl „82“ erkennen. Das ist das Baujahr der Sirene, zu dem das Typenschild gehört. Es handelt sich um eine HLS 381. Das „HLS“ steht für „Hochleistungssirene“, 381 ist die Modellnummer.

In Einzelteile zerlegt, steht sie seit ein paar Wochen in der Werkstatt von Felix Zenner in Bilfingen. „Das sind richtige Raritäten“, sagt der 19-Jährige. Die vier großen, pyramidenförmigen, aus Aluminium bestehenden Schalltrichter hat er bereits abgebaut, die Verkabelung überprüft, die Kugellager an Motor und Schallgeber gewechselt.

Auch einen Probelauf hat er schon gewagt. „Technisch ist die einwandfrei“, sagt Zenner: „Die funktioniert eins A.“ Nun will er sich um die Optik kümmern: Die Schalltrichter hat er bereits mit Abbeizer behandelt, um so die alte, im Lauf der Jahre an vielen Stellen abgeblätterte Farbe zu lösen. Einst war die Sirene weiß und das soll sie auch wieder sein, wenn Zenner mit ihr fertig ist.

Felix Zenner findet im Netz viele gleichgesinnte Sirenen-Bastler

Schon seit seinem zwölften Lebensjahr sammelt und restauriert der Bilfinger alte Sirenen. Wie er damals zu dem ungewöhnlichen Hobby kam, das weiß er noch genau: Auf einem Zeltlager der Jugendfeuerwehr durfte er zum ersten Mal eine Handkurbelsirene ausprobieren: „Ich fand das so faszinierend, dass ich mich daheim weiter darüber informiert habe.“

Bei einer Recherche im Netz stellte er fest: Es gibt viele Gleichgesinnte, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. „Es ist beeindruckend, wie man mit einer vergleichsweise primitiven Technik einen derart lauten Ton erzeugen kann“, sagt Zenner, der sich auch sonst sehr für alte Technik interessiert. Technik, die immer mehr verschwindet, oft unwiederbringlich.

Um die 20 Sirenen umfasst die Sammlung des 19-Jährigen bereits, etwa ein Viertel von ihnen hat er selbst abgebaut. Auch die HLS 381. Bis vor kurzem stand sie noch auf einem knapp 20 Meter hohen Masten in Karlsruhe-Knielingen, der in den 1980er-Jahren eigens zu diesem Zweck aufgestellt wurde.

Ein paar Monate hat es gedauert, bis alle Genehmigungen für den Abbau vorlagen. Dann ging alles ganz schnell: Die Berufsfeuerwehr baute eine Hubrettungsbühne auf, Zenner fuhr mit einem Feuerwehrmann im Korb an die Sirene heran, löste zuerst die Montageschrauben und kappte dann die Druckluftleitung zum Sirenenkopf und die Stromzufuhr. Knapp 40 Kilogramm wiegt die Sirene – ein hohes Gewicht, wenn man es über die Brüstung gelehnt in knapp 20 Metern Höhe in einen Korb hieven muss. Die Schrauben waren zwar etwas verrostet, ließen sich aber gut lösen. Das ist nicht immer der Fall. „Ich war ganz froh, als wir das Ding am Boden hatten“, erzählt Zenner. Nun steht die Sirene in der Werkstatt, die er im Keller seiner Großeltern in Bilfingen eingerichtet hat. „Dieser Sirenentyp hat mich schon immer fasziniert“, sagt der 19-Jährige und erklärt seine Funktionsweise: Während eine normale Motorsirene die Luft selbst anzieht und so den Ton erzeugt, funktioniert die HLS 381 mit Pressluft, die mit einem Druck von 16 bar in den Rotor gedrückt wird. Sie ist so laut, dass sie bis zu 30 normale Motorsirenen des Typs E57 ersetzen kann. Zwölf Kilometer weit kann man den Ton unter Idealbedingungen hören. Die HLS 381 ist ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit – einer Zeit, in der sich im Kalten Krieg die Regime in Ost und West noch feindlich gegenüberstanden. Es handelte sich einst um eine Zivilschutzsirene, wie ein Stempel des Bundesinnenministeriums zeigt. Gelaufen ist sie nur zu Testzwecken. Aufgrund ihres Zustands schätzt Zenner, dass sie seit den 1990er-Jahren nicht mehr gewartet wurde. Nun bringt er sie wieder in Gang – und tut dabei das, was er schon bei zahlreichen anderen Sirenen getan hat. Wie lange er für eine braucht, kann er nicht sagen. Manche sind binnen Stunden fertig, andere beschäftigen ihn mehrere Monate. Zenner weiß genau, wie es geht – auch wegen seiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, die er aktuell im Europapark in Rust absolviert. Sirenen werden für ihn nie an Faszination verlieren: „Auch wenn ich das jetzt schon viele Jahre mache, ist es jedes Mal aufs Neue interessant“, sagt der 19-Jährige, der sein Hobby mit der ganzen Welt teilt: Auf seinem YouTube-Kanal hat er inzwischen mehr als 2.400 Abonnenten.