Missglückter Überholvorgang: Rollerfahrerin nach Zusammenstoß in Kämpfelbach leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag wollte ein Autofahrer eine 21-jährige Rollerfahrerin auf der Kreisstraße 4538 bei Kämpfelbach überholen, dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und die Rollerfahrerin stürzte.

Gegen 16.20 Uhr fuhr der 52-jährige Autofahrer auf der Kreisstraße vom Ersinger Kreuz kommend in Richtung Ersingen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er beim Überholen eines vor ihm fahrenden Autos offenbar die vor diesem fahrende Rollerfahrerin, welche auf einen Feldweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto des 52-Jährigen und dem Motorroller.

Durch den Zusammenstoß wurde die 21-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Schaden am Auto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.