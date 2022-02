Das Sanierungsprogramm: Das Sanierungsprogramm hat 2008 begonnen und wird in diesem Jahr abgeschlossen. Insgesamt wurden dabei knapp vier Millionen Euro an Förderung aus verschiedenen Töpfen ausbezahlt. Neben zahlreichen privaten Maßnahmen gab es auch viele kommunale Projekte, etwa die Kämpfelbachhalle, die historische Weinbrennerkelter oder der Abriss des Hotels Langer. Für den Nachbarort Ersingen ist der Antrag für eine Aufnahme ins Landessanierungsprogramm bereits gestellt. Das erste große Projekt könnte dort die Herstellung des zweiten Rettungswegs am Bürgerhaus sein.

Das Rathaus-Projekt: Gekostet hat die Sanierung des historischen Bilfinger Rathauses insgesamt rund zwei Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon wurde über das Landessanierungsprogramm gefördert. Das Rathaus war das letzte und mit Sicherheit auch herausragendste Projekt im Sanierungsprogramm Bilfingen.