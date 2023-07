Mehr als 140 Teilnehmer

Reitsportevent in Kämpfelbach: Turnierleiterin mit neuem Konzept zufrieden

Statt an einem Tag fand das große Reit- und Spring-Turnier in Kämpfelbach in diesem Jahr an zwei Tagen statt. Genug Zeit, um den Zuschauern viel Abwechslung zu bieten. Dabei konnten einige Siegerinnen ermittelt werden.