Stromausfall nach Brand in Trafostation in Kämpfelbach-Ersingen

Nach einem Brand in einer Trafostation in Kämpfelbach-Ersingen kam es am Mittwochabend zu einem Stromausfall.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim wurde um 19.12 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Trafostation gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Lasttrennschalter überlastet, was zu einem Brand in der Trafostation führte. In der Folge fiel der Strom in Teilen von Kämpfelbach aus. Die Versorgung konnte um 20.31 Uhr wieder sichergestellt werden.