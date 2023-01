Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird auf Firmengelände in Kämpfelbach von Lastwagen überrollt

Ein Mann ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Ersingen zu Tode gekommen. Der 83-Jährige wurde auf dem Gelände seiner Arbeitsstelle von einem Lastwagen erfasst.

Ein Lastwagen hat einen 83-jährigen Mann am Mittwochmorgen in Ersingen-Kämpfelbach überrollt. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann an seinen schweren Verletzungen.

Ein 49-jähriger Lastwagenfahrer rangierte gegen 10:30 Uhr auf einem Firmengelände in Ersingen. Er erfasste dabei in der Vorwärtsbewegung den 83-jährigen Angestellten und überrollte ihn. Der Mann sei sofort verstorben.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz.