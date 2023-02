Unbekannte klauen Fahrräder aus Garage in Kämpfelbach

Unbekannte haben in Kämpfelbach vier Fahrräder aus einer Garage in der Goethestraße geklaut. Wie die Polizei mitteilte, geschah dies zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 9.30 Uhr am Mittwoch.

Es fehlen zwei Damenfahrräder, ein Herrenrad und ein Mountainbike. Der Schaden beträgt insgesamt über 2.000 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Diebstahls, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.