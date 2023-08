Wanderer erkunden Kämpfelbach: Gelobt wird vor allem die Natur

Durch malerische Ortskerne, über Wiesen und über Felder, im Wald und auf der Flur sind sie unterwegs gewesen, einen Kilometer nach dem anderen haben sie zurücklegend: Hunderte Teilnehmer haben am Wochenende bei den internationalen Volkswandertagen laufend die Region erkundet.

Organisiert von den Wanderfreunden Kämpfelbachtal, hat die Veranstaltung am Samstag und am Sonntag Wanderer aus ganz Süddeutschland nach Ersingen gelockt, wo sich in der Turn- und Festhalle der Start- und Zielbereich befand. „Wir dürfen sehr zufrieden sein“, sagt Vorsitzender Günter Leonhard, der die Wandertage zusammen mit seiner Frau Martina federführend organisiert hat.

Wanderfreunde Kämpfelbach stecken drei Strecken ab

Drei Tage lang haben sie in der zurückliegenden Woche die drei zur Auswahl stehenden Strecken mit Wegweisern und rot-weiß-gestreiften Bändern markiert, damit sich die Wanderer problemlos zurechtfinden.

Am Samstag und am Sonntag sind Martina und Günter Leonhard bereits um 5.30 Uhr in der Ersinger Turn- und Festhalle gewesen, um alles vorzubereiten, um Tee zu kochen, um Weck beim Bäcker zu holen, um die Halle herzurichten und dafür zu sorgen, dass bei der Bewirtung alles reibungslos läuft.

Insgesamt sind an beiden Tagen rund 40 Helfer im Einsatz gewesen: sowohl von den Wanderfreunden Kämpfelbachtal als auch vom German-American Wandering Club aus Stuttgart, von den Wanderfreunden aus Schorndorf und Wolfschlugen.

„Ohne dieses große ehrenamtliche Engagement könnten wir die Veranstaltung in dieser Größenordnung gar nicht mehr stemmen“, sagt Leonhard, der jedem einzelnen Helfer für seinen Einsatz dankbar ist.

Der Vorsitzende der Wanderfreunde Kämpfelbachtal freut sich über das Wetter, mit dem man zumindest am Samstag großes Glück gehabt habe: Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen um die 25 Grad waren ideale Wanderbedingungen geboten. Kein Wunder, dass sich die Teilnehmer immer wieder von der Ersinger Festhalle aus aufgemacht haben.

Drei verschiedene Strecken hatten sie zur Auswahl: über fünf, zehn und 20 Kilometer. Je nach Länge sind sie in Bilfingen, Ersingen, Eisingen und Stein unterwegs gewesen.

Leonhard berichtet, die Strecken seien landschaftlich sehr gelobt worden, vor allem das idyllische Gengenbachtal zwischen Stein und Eisingen, die Aussicht vom Steiner Eiselberg und von der Ersinger Wendelinskapelle. „Einer hat gemeint: Das ist so richtig zum Erholen.“ Leonhard sagt, die Mischung zwischen Wald und Flur komme bei den Teilnehmern gut an. Viele von ihnen sind schon öfter dabei gewesen.

So auch die Wanderfreunde aus Steinhöring, die mit einer fünfköpfigen Gruppe aus der Nähe von München angereist sind. „Uns gefällt die Strecke“, sagt Vorsitzender Jürgen Hoß, der zudem die reibungslose Organisation und die gute Bewirtung lobt.

Hoß berichtet von einer engen Freundschaft, die schon seit vielen Jahren zwischen den beiden Wandervereinen besteht. „Die Kämpfelbachtaler sind eine sehr treue Truppe, die auch uns immer wieder besuchen kommt.“ Hoß sagt, es sei sehr wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Nur so könne man die Wandertage langfristig am Leben erhalten.