Bunte Verkleidungen, liebevoll gestaltete Wagen, fetzige Musik, viel Konfetti und noch mehr Süßigkeiten: Wenn es die Corona-Regeln zulassen, soll es all das in Bilfingen im kommenden Frühjahr wieder geben, dann allerdings nur einmal.

Denn der Narrenbund „Kakadu“ hat sich dazu entschlossen, ab sofort nur noch einen Umzug zu organisieren – und zwar den am Dienstag. Der Sonntagsumzug wird künftig nicht mehr stattfinden.

„Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und sehr lange gemeinsam überlegt, bevor wir sie getroffen haben“, sagt Präsidentin Regina Fuchs und erklärt: Der Aufwand für zwei Umzüge sei in den vergangenen Jahren einfach zu hoch und die behördlichen Auflagen immer schwerer zu erfüllen gewesen.

Sie denkt etwa an den beweglichen Anti-Terror-Wall, an die überörtliche Umleitung und an das komplexe Sicherheitskonzept. Für Ehrenamtliche sei all das eine große, kaum noch zu bewältigende Herausforderung. „Das hat in den letzten Jahren ganz massiv zugenommen und macht uns schwer zu schaffen.“