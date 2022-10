Zwölf Jugendliche haben sich gemeinsam für den Tischtennisverein Bilfingen angemeldet. In Zeiten von Corona und Mitglieder-Schwund gleicht das einem kleinen Wunder.

Mal flach, mal hoch, aber immer rasend schnell fliegen die kleinen weißen Bälle in der Bilfinger Kämpfelbachhalle durch die Luft. Klackernd prallen sie von den grünen Platten ab, wenn die Kinder sie sich gegenseitig zuspielen

Jeden Freitagabend treffen sie sich, um zusammen mit Martin Scholder zu trainieren. Er ist der Vorsitzende des Bilfinger Tischtennisvereins und leitet das Training.

Heute geht es nach dem Einspielen um das Gefühl, das man im Doppel für den richtigen Abstand zur Platte und für das Agieren des Mitspielers bekommen muss.

Wenn man sieht, wie gut die Kinder die Technik beherrschen und Scholders Anweisungen in die Tat umsetzen können, dann kann man kaum glauben, dass sie den Sport erst seit rund einem Jahr betreiben. Alle zwölf Kinder haben ungefähr das gleiche Alter, alle kennen sich aus der Schule, alle sind gemeinsam in den Verein eingetreten.

Aus dem Corona-Hobby Tischtennis wurde in Bilfingen eine Verbandsliga-Mannschaft

Die Geschichte, wie es im Sommer vorigen Jahres dazu gekommen ist, klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Sie beginnt mitten im harten Corona-Lockdown, im Frühling 2021, an den Tischtennisplatten, die vor der Kämpfelbachhalle in Bilfingen und auf dem Schulhof des Königsbacher Bildungszentrums stehen.

Weil es keine anderen Freizeitangebote gab, trafen sich dort zwölf Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, um im Freien coronakonform zusammen Tischtennis zu spielen. Das machte ihnen schnell so viel Spaß, dass sie überlegten, wie sie besser werden können. Die zwölfjährige Tereza wusste Rat. Sie ist die Tochter von Martin Scholder und empfahl ihren Schulkameraden, zu ihrem Vater ins Training zu kommen.

Was diese sich nicht zweimal sagen ließen: Seitdem sie im September in den Tischtennisverein eingetreten sind, sieht man sie jeden Montag- und Freitagabend in der Kämpfelbachhalle.

„Das war ein absoluter Selbstläufer“, erinnert sich Scholder und erklärt, die Kinder seien genau zum richtigen Zeitpunkt in den Verein gekommen. Denn die bisherigen Jugendlichen hatten altershalber kurz zuvor in die Herren-Mannschaften gewechselt.

Dem Vorsitzenden macht es Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, ihnen etwas beizubringen. Am Anfang waren das vor allem die Grundlagen. Scholder erzählt, in dieser Phase hätten sie oft „Rund um die Platte“ gespielt, bei dem vier Tischtennisplatten zu einer großen zusammengestellt werden und eine Bank als Netz dient.

Die Kinder lernten schnell, wurden immer besser – und Scholder beschloss, eine Mannschaft in der Verbandsliga U15 zu melden. „Schon im Januar haben sie mich ständig gefragt, wann sie endlich gegen Gegner antreten dürfen.“

Das erste Spiel in der Verbandsliga gewannen die Bilfinger gleich

Vor rund drei Wochen, am 23. September, war es dann soweit: Die Kinder haben ihr erstes Verbandsspiel absolviert – und prompt acht zu zwei gewonnen. „Im Verband werde ich da schon ein bisschen beneidet“, sagt Scholder, der vom Ehrgeiz seiner Schützlinge begeistert ist

„Die Kinder sind wirklich motiviert und man merkt, dass auch ihre Eltern voll dahinterstehen.“ Was sich auch daran zeige, dass sie immer pünktlich da sind und rechtzeitig absagen, wenn sie nicht kommen können. „Ich kann mich einfach auf sie verlassen.“

Scholder geht es im Training „um den Spaß an der Freude“. Bei ihm darf und soll jeder spielen – egal, wie gut er oder sie ist. Dass er nur die Besten zum Wettkampf schickt: für ihn undenkbar. „Da geht es auch um die Kameradschaft.“

Dass die beim TTV Bilfingen großgeschrieben wird, merkt man auch, wenn man die Kinder fragt, warum sie dabei sind. Fast alle sagen, dass sie es toll fänden, ihre Freunde zu treffen. Einige von ihnen hatten vorher schon ein bisschen Tischtennis gespielt. Etwa Tom (11) oder Ben (12), dem sein Opa schon ein bisschen etwas beigebracht hat.

Andere hatten noch keine Erfahrung. Etwa Lennox, der sich aber trotzdem von Anfang an wohlfühlte. „Am Anfang wusste ich nicht genau, wie ich den Schläger halten muss“, erzählt der Zwölfjährige: „Aber jetzt kann ich schon einiges.“