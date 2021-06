Tierschützerin aus Wurmberg erreicht, dass Gemeinde eine Katzenschutzverordnung einführt

Was ist eine Katzenschutzverordnung?

Mönsheim und Heimsheim waren im vergangenen Herbst die ersten Gemeinden im Enzkreis, die die Katzenschutzverordnung eingeführt haben. Die Verordnung appelliert an die Halter, ihre Tiere kastrieren und kennzeichnen zu lassen sowie in einem Haustierregister einzutragen. Katzen, die keine Freigänger sind oder der Zucht dienen, sind von der Kastrationspflicht ausgenommen. Mit der Verordnung können Gemeinden langfristig die Katzenpopulation kontrollieren und damit Tierschutz leisten.

Die Katzenschutzverordnung wird gestützt vom Paragraf 13b des Tierschutzgesetzes. Dieser sieht eine solche Möglichkeit für Regelungen vor, um Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere zu verringern, die durch unkontrollierte Vermehrung entstehen können. Die Landesregierung hat 2013 den Kommunen die Aufgabe überlassen, Ausführungen zu diesem Gesetz zu machen.

Laut Schätzungen der Landesbeauftragten für den Tierschutz Baden-Württemberg gibt es in Deutschland rund zwei Millionen freilebende Katzen. Ohne menschliche Betreuung und medizinische Versorgung leiden die Katzen häufiger an Krankheiten wie Katzenschnupfen. to