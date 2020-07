Streit um Ellmendinger Winzerhalle

Keltern macht Lösungsvorschlag im Tauziehen um Winzerhalle

Es kommt Bewegung in den Streit um die Ellmendinger Winzerhalle. Nach dem Vorschlag der Familie Armbruster hat die Gemeinde beim Treffen am „runden Tisch” einen Gegenvorschlag gemacht. Sie will das Gebäude sanieren und den Keller vermieten.