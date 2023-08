Beim Dietlinger Keulebuckel Lichterfest soll es wieder familiär zugehen

Viel Musik, geselliger Atmosphäre und Feuershows an beiden Abenden erwartet die Besucher am ersten Septemberwochenende in Keltern. Auch ein Höhenfeuerwerk ist für den Samstag angekündigt.

Es dauert nicht mehr lange, bis der Keulebuckel in Dietlingen wieder hell erstrahlt: Zum sechsten Mal wird in wenigen Tagen das Lichterfest stattfinden, das in diesem Jahr erneut auf zwei Tage ausgedehnt ist. Der Versuch habe sich beim letzten Mal bewährt hat, sagt Sascha Dummann, stellvertretender Vorsitzender beim Verein Achterbahn Ellmendingen, der das Keulebuckel Lichterfest ausrichtet. Für das Wochenende am 1. und 2. September erwartet er wieder besondere Momente auf dem Gelände, wie es sie 2022 bereits gegeben hatte.

Ich würde die Atmosphäre als magisch bezeichnen. Sascha Dummann

Verein Achterbahn Ellmendingen

„Im vergangenen Jahr hatten wir verschiedene Leuchtartikel, was dazu geführt hat, dass wir ein sehr gut ausgeleuchtetes und stimmungsvolles Gelände hatten“, sagt Dummann, der heute noch Gänsehaut bekommt, wenn er an die Atmosphäre zurückdenkt. „Ich würde sie als magisch bezeichnen.“ Damit dürfte er sich in bester Gesellschaft zu vielen anderen befinden, die das Keulebuckel Lichterfest längst als liebgewonnene Tradition zu schätzen wissen, weil es nicht zuletzt Kinder und Jugendliche im Blick hat, denen es finanziell nicht so gut geht.

„Unsere Idee war schon immer, dass wir sozial schwachen Familien, und insbesondere den Kindern und Jugendlichen, die Teilnahme an Ausflügen beispielsweise in den Europapark oder nach Tripsdrill ermöglichen wollen“, erinnert sich Dummann an die Anfänge. „Es hatte sich aber relativ schnell herausgestellt, dass sich die Spendensuche schwierig gestaltet. Deshalb haben wir gesagt: Wir müssen das Geld anders beschaffen, und das tun, was wir am besten können, einen Cocktailstand aufbauen.“ Vereinsvorsitzender Jan Steinle, der zugleich auch Inhaber der Pyrolase GmbH ist, hatte damals die Idee, dass man neben Bratwurst und Getränken abends auch ein Feuerwerk anbieten könnte. „Das ist damals wahnsinnig gut angekommen, und damit war uns klar: Das müssen wir wieder machen“, sagt Dummann.

Vision ist es, Kindern etwas Gutes zu tun

Inzwischen hat sich das Lichterfest etabliert und ist sukzessive gewachsen. Geblieben ist aber die Vision, damit Kindern etwas Gutes tun zu können - inzwischen nicht nur durch die Erlöse, sondern auch aktiv während des Festes. „Den Freitag widmen wir ihnen und haben geschaut, was wir an Programm auffahren können, bei dem sich die Kids und natürlich auch die Erwachsenen gut unterhalten fühlen.“

Ab 16 Uhr wird es am Freitag einen Zuckerwattestand und eine Hüpfburg geben, Prinz Orlando schaut wieder mit seiner Zauberstabmanufaktur vorbei, und die Band „Top Team“ sorgt für die musikalische Untermalung. „Die machen im Prinzip von klassischer Blasmusik über Chartmusik alles und haben ein ganz ausgewogenes Programm für die Familie dabei“, kündigt Dummann an.

„Garden of Delight“ sorgt für irischen Flair

Für Musik ist auch am Samstag gesorgt. Auftreten wird die Band „Garden of Delight“, die schon im lvergangenen Jahr bei den Besuchern für Stimmung gesorgt hatte. Ihren Musikstil beschreibt Dummann als „irisch angehaucht, aber trotzdem durchaus massentauglich, irgendwo zwischen rockig und Tanzmusik“.

Höhepunkt beim Lichterfest ist traditionell aber die Show mit den Feuerwerkskörpern. Sie beginnt am Freitagabend bei Einbruch der Dunkelheit mit dem sogenannten Vorschießen. „Das kommt eigentlich aus der Pyrotechnik, wo Hersteller interessierten Kunden ihre Produkte vorstellen.“

Fulminantes Höhenfeuerwerk angekündigt

So ähnlich will man das auch in Dietlingen angehen, „nur haben wir es hier um lockere Moderation erweitert“, erklärt Dummann. Dabei soll es auch Tipps für einen sicheren Umgang mit Feuerwerk für zu Hause geben soll. Die Abschlussshow am Freitagabend soll dann ein Vorgeschmack auf das „fulminante Höhenfeuerwerk“ sein, das die Besucher am Samstagabend in Verbindung mit einer Lasershow in Erstaunen versetzen soll.

Was das Keulebuckel Lichterfest darüber hinaus auch in diesem Jahr wieder auszeichnen soll, das ist die entspannte und familiäre Atmosphäre der letzten Jahre. „Das war bislang immer sehr friedlich“, betont Dummann. „Wir hatten hier noch kein einziges Mal Stress. Darauf sind wir stolz und hoffen, dass es dieses Jahr wieder genauso sein wird.“ Karten können aktuell noch über den Onlineshop des Lichterfests sowie bei Getränke Lutz in Dietlingen erworben werden. Je nachdem, ob sie nur an einem Tag oder an beiden Tagen dabei sein wollen, zahlen Erwachsene zwischen 12 und 18 Euro für das Ticket. Kinder unter 18 Jahren kommen grundsätzlich umsonst rein. Zudem gibt es ein Familienticket für zwei Erwachsene und alle ihre Kinder. Dieses kostet zwischen 18 und 29 Euro.