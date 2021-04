Bürgermeisterwahl in Keltern: Amtsinhaber bewirbt sich im Morgengrauen

Nur die Zeitungsfrau war schneller am Amtsbriefkasten: Kelterns Bürgermeister Steffen Bochinger gab in aller Frühe seine erneute Bewerbung um das Amt ab.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Keltern hat vergangenen Samstag begonnen. Kurz nach fünf Uhr morgens, nach Ende der Ausgangssperre, hat Amtsinhaber Steffen Bochinger seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Rathauses Ellmendingen eingeworfen. Nur die Zeitungsfrau war schneller am Amtsbriefkasten.

Bewerbungsfrist geht bis 8. Juni

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 8. Juni 18 Uhr, dann tritt der Wahlausschuss zusammen. Bürgermeisterwahl ist am Sonntag, dem 4. Juli. Bochinger sagte, „es beginnt zwar für mich eine angespannte Zeit, aber ich freue mich auch darüber, dass es jetzt los geht“.

Er hoffe, dass er die Projekte, die gemeinsam in der Gemeinde begonnen wurden, auch gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgerschaft weiterführen könne. „Gemeinsames Handeln war mir schon immer wichtig, schon bei meiner Wahl vor acht Jahren habe ich gesagt, dass ich ein Teamplayer bin und das möchte ich auch weiterhin signalisieren. Denn wir kommen nur gemeinsam weiter“.