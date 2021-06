Das sind die Bewerber für die Bürgermeister-Wahlen in Keltern und Illingen

Die Kandidaten in Keltern stellen sich und ihre kommunalpolitischen Ziele in der Woche vom 21. bis 25. Juni (jeweils ab 19 Uhr) in jedem Ortsteil in einer Präsenzveranstaltung vor: Am 21. Juni in der Mehrzweckhalle Weiler, am 22. Juni in der Adolf-Krämer-Halle in Niebelsbach, am 23. Juni in der Mehrzweckhalle in Ellmendingen, am 24. Juni in der Alten Keltern Dietenhausen und am 25. Juni in der Mehrzweckhalle in Dietlingen. Hier gibt es außerdem einen Live-Stream. Anmelden kann man sich per E-Mail unter kandidatenvorstellung@keltern.de oder telefonisch unter (07236) 703 22.

Der Link zum Livestream wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.