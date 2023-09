Wenn das Feuerwerk am Samstagabend den Himmel über Keltern zum Strahlen bringt, leuchten sicherlich die Augen aller Besucher. Am Freitag standen vor allem die Kleinen im Fokus: Für sie gab es eine Hüpfburg und eine Aktion, bei der Zauberstäbe bemalt werden konnten. Auch BNN-BeNNi war vor Ort.

Inmitten von Weinbergen auf dem Keulebuckel wird am Samstagabend das spektakuläre Feuerwerk am nächtlichen Himmel um das Weingut Schmid in Keltern-Ellmendingen: „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an die Lichter in der Dunkelheit denke“, sagte Sascha Dummann, stellvertretender Vorsitzender des Achterbahnvereins Ellmendingen, der das 6. Keulebuckel Lichterfest zusammen mit dem Weingut Schmid am Freitag veranstaltete. Auch am Samstag wird es noch Besucher nach Ellmendingen locken.

Einnahmen für soziale Kindereinrichtungen

Der Achterbahnverein unterstützt Kinder und Jugendliche, die sich den Besuch von Freizeitparks finanziell nicht leisten können. Um gemeinsam in einen Park wie Tripsdrill, den Europa-Park oder den Holiday Park zu gehen, spendet der Verein die Einnahmen des Festes an eine soziale Kindereinrichtung. So fuhren sie im vergangenen Jahr mit der Sterneninsel aus Pforzheim in den Holiday Park. „Wir bieten wieder das an, was wir können – Cocktails und Zuckerwatte“, betonte Dummann.

Über 75 Helferinnen und Helfer sind mehrere Tage im Einsatz und tragen zum Gelingen des Festes bei. Am Freitagabend verzauberte die BigBand „TopTeam“ das Publikum mit Live-Musik und einem vielfältigen Programm. Ob „Flowers“ von Miley Cyrus oder „99 Luftballons“ von NENA, die zwölf Musikerinnen und Musiker trafen jeden Geschmack. „Wir haben eine große Bandbreite und können unsere Liedauswahl vor Ort an das Publikum anpassen“, meinte Musiker Frank Kern. „Garden of Delight“ sollen am Samstagabend für Stimmung sorgen.

„Es ist jedes Jahr ein unvergessliches Fest und ein gigantisches Feuerwerk, das direkt über den Köpfen in den Himmel geht“, meinte Ivonne Kuhnke, Mitarbeiterin der BNN. Für ein weiteres Lichterspektakel soll neben dem Feuerwerk auch die farbenfrohe Lasershow am Samstag sorgen.

Disney-Musik für das Feuerwerk

Winzer Michael Schmid wollte schon vor sehr vielen Jahren ein Lichterfest mit Fackeln organisieren. Durch seinen Bekannten Jan Stehle, der als Pyrotechniker Inspirationen gab, konnte es vor acht Jahren verwirklicht werden. „Jan kümmert sich um die Organisation, ich stelle mein Grundstück zur Verfügung“, meinte Schmid. „Die Atmosphäre ist einfach super. Es ist ein Fest, die von der gesamten Dorfgemeinschaft getragen wird. Da wird sich auch nicht beschwert, wenn es etwas lauter wird. Jan begeistert die Besucher mit seinem atemberaubenden Feuerwerk. Es ist ein anderes Feuerwerk als das an Silvester“, sagte Dummann.

Die Elemente aus dem Supermarkt können da nicht mithalten. Sascha Dummann

Stellvertretender Vorsitzender des Achterbahnvereins Ellmendingen

Während des halbstündigen Feuerwerks soll passende Musik laufen, wie ‘Die Eiskönigin’ von Disney. „Die Elemente aus dem Supermarkt können da nicht mithalten“, so Dummann weiter. Es lohne sich, individuelle Pyrotechnik zu besorgen.

Der Freitag war wieder Familien mit Kindern gewidmet. „An diesem Tag beginnt das Feuerwerk schon etwas früher“, sagte Kuhnke, die auch in diesem Jahr einen Stand hatte. Dort freuten sich die Kinder auf Tattoos und über das BNN-Maskottchen, Benni, mit dem ein Erinnerungsselfie gemacht wurde. Die Besucher hatten hier auch die Gelegenheit, ihr Glück zu versuchen. Neben kleinen Gewinnen, wie einem Kartenspiel, Schlüsselanhängern oder Puzzle, kam es am Freitagabend zur Sonderziehung.

Hauptgewinne waren Eintrittskarten für den Europa-Park und den Schwabenpark sowie Gutscheine für das Schloss Bruchsal. Den ersten Platz machte Melanie Massenbach aus Bad Wimpfen, als zweite wurde Sabine Mastrolonto aus Bühl ausgelost, Dritter wurde David Schlich aus Neuenbürg.

Für die Kinder waren zwei Hüpfburgen aufgestellt, von denen Emil besonders begeistert war. „Ich war im letzten Jahr auch schon da, aber da war nur eine aufgebaut“, sagte Emil, der sich zusammen mit Steffi Storr eine Portion Currywurst mit Pommes holte.

Ein weiteres Highlight war das Bemalen von Zauberstäben mit Prinz Orlando. Die Auswahl der Stäbe aus Mistelholz war so individuell wie die Zauberstäbe bei Ollivanders in Harry Potter. „Harry Potter und eine Hexe auf einem Mittelalterfest haben mich dazu inspiriert.“ Die Einnahmen spendet Orlando Bigiarini an die Uniklinik Tübingen. Ob in Paris, im Legoland oder im Europa-Park: Bei vielen Festen mit Lichtershow ist der Künstler vertreten. „Ein großes Event wird im nächsten Jahr stattfinden, wenn die Harry-Potter-Darsteller nach Paris kommen.“

Fleisch vom Metzger und Wein vom örtlichen Weingut

Aber auch die klassische Currywurst, Pommes, Steak und Champignons durften nicht fehlen. „Das Fleisch kommt von einem heimischen Metzger“, sagte Schmid, der aus seinem Weingut unter anderem Sauvignon Blanc, Blanc de Noir, Riesling und Grauburgunder anbot. „Bei mir ist jeder Wein empfehlenswert“, meinte der Winzer schmunzelnd. Das Fest bereite ihm ein gutes Gefühl, denn es freue ihn, wenn die Leute das Fest genießen und es großartig finden.