Drei Enzkreis-Gemeinden feiern am Wochenende Jubiläum

In Keltern, Ispringen und Tiefenbronn im Enzkreis dürfen sich die Bürger auf Festakte, Straßenfest oder buntes Jubiläumsprogramm freuen. Am Wochenende wird an die Geschichte der jeweiligen Gemeinden erinnert.

An diesem Wochenende wird gleich in drei Enzkreis-Gemeinden Jubiläum gefeiert: Ispringen bietet an vier Tagen Programm, Keltern (am Samstag) und Tiefenbronn (am Sonntag) laden ihre Bürger jeweils zu einem Festakt ein. Dass alle drei am selben Wochenende feiern, ist allerdings Zufall. Abgesprochen hat man sich jedenfalls nicht, bemerkt Kelterns Bürgermeister Steffen Bochinger (parteilos) im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Der Termin Straßenfest ist bei uns schon immer so“, sagt er. Das letzte Juni-Wochenende ist traditionell dafür reserviert. Den Festakt zum Jubiläum wiederum hat man auch deshalb auf den Samstag gelegt, weil man danach – in einer Art Umzug „mit Pauken und Trompeten vorne draus“ – gemeinsam aufs Straßenfest gehen und dort mit den Gästen des Festakts noch ein bisschen feiern könne, erklärt Bochinger.

Dass das Straßenfest wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann, steigert die Vorfreude nicht zuletzt bei den beteiligten Vereinen. Bochingers Wunsch ist in dem Zusammenhang, dass möglichst viele Bürger vorbeikommen, „damit die Vereine die Möglichkeit haben, auch ein bisschen Geld zu verdienen“, betont der Bürgermeister. „Das sind die, die das Gemeindeleben prägen und ausmachen.“

Vereine aus allen Ortsteilen von Keltern beteiligen sich am Straßenfest

Was ihn dabei besonders freut: Aus jedem der fünf Ortsteile sind Vereine vertreten, die sich am Jubiläumsstraßenfest beteiligen. Das wiederum zeige die Gemeinsamkeit von Keltern und erkläre zugleich auch das Erfolgsmodell der vergangenen fünfzig Jahre, so Bochinger: „Dass zwar jeder Ortsteil noch für sich ist und seine Eigenheiten und Traditionen hat, aber trotzdem sagt: Wir sind Keltern.“ Auch das wolle man am Wochenende bekräftigen.

Zum Festakt selbst werden Landrat Bastian Rosenau und SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast ein Grußwort sprechen. Historiker Jeff Klotz lässt die vergangenen Jahre Revue passieren, während Wolfgang Gehring – er war zwischen 1972 und 2004 erster Bürgermeister und ist inzwischen Ehrenbürgermeister von Keltern – die eine oder andere Anekdote aus den Anfängen zu erzählen weiß.

Beim Festakt geht es auch um die Geschichte Kelterns

In diesem Rahmen soll dann auch der Jubiläumssekt präsentiert werden und Bildhauer Bernd Dennig aus Wilferdingen wird etwas über den Gedenkstein sagen, der zwar bereits gesetzt, aber noch nicht offiziell übergeben worden ist. „Das wird noch nachgeholt“, kündigt Bochinger an.

Zudem wird im Rahmen des Festakts Edwin Rau einiges über das Wappen von Keltern verraten, das er als Bürger der Gemeinde gestaltet hat; ein Faktum, das auch Bochinger lange nicht bekannt war. Musikalisch wird der Festakt von Pianist Lothar Arnold umrahmt und der TuS Ellmendingen wird eine Modenschau beisteuern, die die Kleidung der vergangenen Jahrzehnte wieder aufleben lässt.

In Ispringen wird mit buntem Programm gefeiert

Auch in Ispringen wird an diesem Wochenende gefeiert: 1272 ist der Ort zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden, vor 750 Jahren also. Vier Tage lang gibt es deshalb ein buntes Programm, das bereits am Freitagabend mit einer Partyband beginnt. Der Samstag gehört den Kindern sowie den Familien und endet mit einem bunten Abend. Am Sonntag wird der historische Festumzug durch die Straßen von Ispringen ein Höhepunkt sein.

Vom Rathaus aus führt dieser bis zum Friedhof und von dort aus Richtung Turn- und Festhalle zum Sportplatz. Ausklingen wird das Fest schließlich am Montag unter anderem mit einem Handwerker-Essen. Der eigentliche Festakt ist hier erst im Oktober geplant, anders als in Tiefenbronn, wo man nicht nur das 50-jährige Bestehen des Zusammenschlusses, sondern parallel auch die 750-jährige Geschichte des Ortsteils Lehningen feiert.

Der Festakt wird an diesem Sonntag ab 10.30 Uhr in der Würmtalhalle in Mühlhausen stattfinden. In diesem Rahmen wird es auch Ehrungen verdienter Bürgerinnen und Bürger sowie von Vereinen und Gruppierungen geben. Zudem wird der neue Imagefilm der Gemeinde vorgestellt. Für ein Grußwort hat sich auch hier Landrat Bastian Rosenau angekündigt. Musikalisch umrahmt wird der Festakt in Tiefenbronn vom Musikverein.