Unbekannte haben sich am Mittwoch gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in Dietlingen verschafft. Ob die Täter Diebesgut erbeuteten, wird ermittelt.

Unbekannte Täter haben sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Straße „Am Remberg“ in Dietlingen verschafft.

Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt in die Wohnung, teilte die Polizei mit. Ob die Täter Diebesgut erbeuteten, wird ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.