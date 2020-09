Extremsportlerin läuft 26 Stunden die Treppen der Himmelsleiter in Ellmendingen

379 Runden in 26 Stunden: Extremsportlerin Tanja Höschele hat am Wochenende die Herausforderung an der Himmelsleiter in Ellmendingen gemeistert.

Jetzt winkt ein Rekord, der in den nächsten Tagen noch offiziell vom Deutschen Rekordinstitut bestätigt werden muss: sie wäre dann die am längsten durchhaltende Außentreppensteigerin der Welt.

Jetzt brauche ich ganz dringend eine Dusche, ein kühles Radler und etwas Leckeres zu essen. Tanja Höschele, Extremsportlerin nach den 26 Stunden

„Jeder Schritt tut weh und ich bin müde und k.o.“, schildert Höschele ihre Verfassung, kaum hatte sie das Ziel erreicht. „Jetzt brauche ich ganz dringend eine Dusche, ein kühles Radler und etwas Leckeres zu essen.“ Trotzdem ist sie glücklich, dass sie diese lange Distanz geschafft hat. Es war vor allem eine Kopfarbeit. Nach fünf Stunden, in der Hitze des Samstagmittags, hatte sie die ersten Muskelkrämpfe und erste Ermüdungserscheinungen.

Genau so, wie sie es am Samstagmorgen noch befürchtet hatte: „Mir graut etwas davor, wenn es richtig warm wird.“ Dann muss nicht nur der Körper runter gekühlt werden; auch die Versorgung mit Mineralstoffen muss natürlich stimmen. Ihre Strategie: Leichtes Essen, viele kleine Portionen. Erdnüsse für den Salzgehalt, dazu Bananen, Obst, Fruchtriegel und zwischendurch auch mal ein paar Gummibärchen als Belohnung.

26 Stunden nie so richtig müde

Diese Strategie hat auch geholfen, als ihr mittags angesichts der Muskelkrämpfe plötzlich ein Gedanke durch den Kopf schoss: Bloß nicht aufgeben müssen. Durchziehen. Kämpfen. Mithilfe ihres Teams hat sie es geschafft: Familie, Freunde, Arbeitskollegen, aber auch Laufpartner und Physiotherapeuten. „Sie sind für mich die wahren Helden“, betonte Höschele beim Interview.

Sie haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen und sie die ganze Zeit über motiviert. Echte Müdigkeit habe sie deshalb gar nicht erst gespürt. Nur einmal, frühmorgens gegen halb vier, da seien die Augen tatsächlich schwer geworden. „Da hatte ich mal einen Tiefpunkt.“

Doch auch den hat sie überwunden, das Ziel des Rekords immer im Blick. Die Schmerzen haben natürlich ebenso geholfen. Gespürt hat sie die Spannung in den Oberschenkeln. „Dadurch wurde ich aber auch nicht richtig müde.“ 26 Stunden lang.

Neue Weltrekord-Kategorie: das längste Außentreppensteigen

Für diese Leistung wird eine neue Rekordkategorie geschaffen, erzählte sie kurz vor dem Start am Samstagmorgen. Das Fernsehen war da gerade da und hatte sie für einen Beitrag interviewt, der am Montag in der SWR Landesschau gezeigt werden wird. Den bestehenden Rekord im Treppenstegen hält zwar ein Schweizer, erzählte sie dabei.

Ich wollte unbedingt was hier an der Himmelsleiter machen. Tanja Höschele, Extremsportlerin

Der hatte seinen Rekordversuch aber in einem Turm absolviert. „Ich wollte unbedingt was hier an der Himmelsleiter machen.“ So sei im Austausch mit dem Deutschen Rekordinstitut die Idee entstanden, einfach das längste Außentreppensteigen als neue Kategorie anzuvisieren.

28 Höhenmeter und 158 Stufen musste sie dafür in jeder Runde überwinden. Anfangs war es das Kamerateam, das sie begleitet hat, um perfekte Bilder einzufangen, später waren es Freunde und Freundinnen, die in Sportklamotten kamen, aber auch ihr Mann Sven, der sie von Anfang an unterstützt und das Startsignal gegeben hat.

Nach 26 Stunden hatte sich dann auch für ihn bewahrheitet, was Höschele unmittelbar vor dem Start bemerkt hatte: „Heute ist ein sehr guter Tag“. Übrigens nicht nur für sie: Zwei Firmen haben schon im Vorfeld zugesagt, dass sie einen Euro pro Runde spenden wollen. Mit dem Geld soll ein Defibrilator für die Gemeinde angeschafft werden.