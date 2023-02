Von Straße abgekommen

Fahrer musste reanimiert werden: Kleintransporter stürzt in Keltern in Bachlauf

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstag in Keltern-Dietlingen plötzlich von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte in einen Bachlauf. Der Fahrer musste reanimiert werden.