Keltern erhält Vorkaufsrecht für Winzerhalle in Ellmendingen

Hat das jahrelange Tauziehen um die Winzerhalle in Ellmendingen ein Ende? Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs erhält die Gemeinde Keltern das Vorkaufsrecht für das sanierungsbedürftige Gebäude in der Ortsmitte.

Wie mehrfach berichtet, zieht sich der Streit um die Winzerhalle seit Jahren. Im Juni 2017 hatte die Weinbaugenossenschaft Keltern-Ellmendingen das Grundstück samt Winzerhalle in einem Bieterverfahren an die Familie Armbruster vom Weingut Weinstein verkauft. Die Gemeinde machte daraufhin ihr Vorkaufsrecht geltend. Beide Seiten wollten die Halle für kulturelle Zwecke rund ums Thema Wein nutzen. Allerdings muss das Gebäude aus den 1930er Jahren zuvor aufwändig saniert werden. Allein für die Erneuerung der Decke müsse laut Gemeinde mit Kosten von mehreren hunderttausend Euro gerechnet werden.

Die Sache ging vor Gericht, wo Armbrusters im Juli 2019 vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe Recht bekamen. Die Gemeinde beantragte Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Anschließend versuchten beide Seiten, doch noch eine außergerichtliche Lösung zu finden – allerdings ohne Erfolg. Die Gemeinde entschied daraufhin, das Berufungsverfahren weiter zu verfolgen. Und erhielt nun Recht.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat am Mittwoch entschieden, dass der Gemeinde Keltern das Vorkaufsrecht an der Winzerhalle zusteht und begründet das Urteil mit der Vorkaufssatzung. Der Begründung des Verwaltungsgerichts, das Vorkaufsrecht diene nicht der Sicherung einer städtebaulichen Maßnahme, sondern verfolge kommunalpolitische Zwecke, ist der VGH nicht gefolgt. Der Verwaltungsgerichtshof hat damit das Urteil des Verwaltungsgerichts abgeändert und die Klage der Familie Armbruster abgewiesen.

Es freut mich, dass nun Klarheit herrscht. Steffen Bochinger, Bürgermeister

Ziel von Verwaltung und Gemeinderat sei es, die geschichtsträchtige Halle auch in Zukunft als öffentliche Einrichtung für die Allgemeinheit und für Vereine zu nutzen, teilt der Kelterner Bürgermeister Steffen Bochinger (parteilos) auf Nachfrage mit. „Dies ist nicht nur eine rechtmäßige Entscheidung, sondern auch eine in der Sache richtige und wichtige Entscheidung für Keltern“, kommentiert Bochinger. „Es freut mich, dass endlich Klarheit herrscht. Ich hoffe, dass das nun schon Jahre dauernde Tauziehen um die Winzerhalle einen guten Abschluss gefunden hat.“

Winzerhalle soll nun bald saniert werden

Die Winzerhalle soll nun schnell saniert und als öffentliche Einrichtung für kulturelle Angebote betrieben werden. Ziele seien außerdem, den Bebauungsplan „Sondergebiet Kulturzentrum Alte Kelter Ellmendingen“ umzusetzen, die Winzerhalle langfristig als Teil des Gebäudeensembles zu sichern und umliegende öffentliche Verkehrsflächen zu gestalten, teilt Bochinger weiter mit.

Er und seine Frau seien „betrübt“ wegen des Urteils, sagt Rudolf Armbruster im Gespräch mit dieser Redaktion. Nachdem seine Familie 2019 vom Verwaltungsgericht Recht erhielten hatten, seien sie davon ausgegangen, dass der VGH dem Urteil folgen werde. Er wolle nun die Urteilsbegründung abwarten und dann mit seiner Frau entscheiden, ob sie Revision einlegten. Diese kann innerhalb eines Monats nach Zustellung der Begründung beim Verwaltungsgerichtshof oder beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.