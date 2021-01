Zum Jahresende erreichte den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Keltern, Joachim Straub, ein Aufruf des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg.

Ehrenmitglied des Verbands und Vizepräsident a. D. Gerhard Lai bat in eindringlichen Worten um Unterstützung der Feuerwehren im kroatischen Katastrophengebiet, wo in der Region um die Orte Sisak, Petrinja und Glina am 29. Dezember die Erde mit der Magnitude von 6,4 bebte, Opfer forderte und große Schäden anrichtete.

Tagelang kam es zu Nachbeben, die Feuerwehren sind im ununterbrochenen Einsatz und haben dabei selber Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und Material erlitten.