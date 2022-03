Keltern wird 50 Jahre alt: Ein Zusammenschluss mit Folgen

Aus fünf Dörfern ist vor 50 Jahren die Gemeinde Keltern entstanden. Eine Gemeinde, die sich seither prächtig entwickelt hat. Bürgermeister Steffen Bochinger sprach von einem „Erfolgsmodell“, als er am Mittwochvormittag in Ellmendingen die Festrede hielt – und damit genau an dem Tag, an dem 1972 die Gemeinde Keltern entstanden ist.

Eigentlich hatte man das Jubiläum mit einem großen Festakt begehen wollen. Doch weil das auch zwei Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise immer noch nicht möglich war, hatten sich die Verantwortlichen dazu entschieden, nur im kleinen Kreis zu feiern.

Der Festakt soll nun als Teil des Jubiläumsstraßenfests im Juni stattfinden. Als sichtbares Zeichen des runden Gemeinde-Geburtstages soll im Lauf des Jahres beim Radweg von Ellmendingen zum Kreisverkehr bei der Grenzsägmühle ein Gedenkstein mitsamt Tafel errichtet werden. Denn dort liegt der Mittelpunkt der Gemeinde, fast genau auf der ehemaligen Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg.

Der Gedenkstein wird aus Sandstein bestehen und von Künstler Bernd Dennig gestaltet werden. Ein natürlicher Stein soll es sein, einer mit Ecken und Kanten, aus dem fünf Finger herausragen, deren Spitzen zueinander zeigen. Ein Symbol für die fünf Ortsteile und die Gemeinsamkeit Kelterns. Eine auf der Vorderseite eingelassene Tafel soll an das Jubiläum erinnern, eine weitere auf den Mittelpunkt der Gemeinde hinweisen und dessen Koordinaten nennen.

Ein Wappen für fünf Ortsteile Als die Fusion der fünf Dörfer feststand, musste ein Wappen für die neue Gesamtgemeinde Keltern her. Ein Wettbewerb wurde damals ausgelobt. 27 Bewerbungen gingen ein und Edwin Rau als Sieger hervor. Sein Entwurf zeigt eine blaue Traube, einen silbernen Pokal und ein goldenes Keltergebäude, darin in Schwarz eine ebenfalls goldene Traubenpresse. Lange habe er sich über die Motive Gedanken gemacht, sagt Rau, der letztlich entschied, dass es einen Bezug zum Weinbau geben müsse. Schließlich zählt zu den Gemeinsamkeiten aller fünf Ortsteile, dass es dort Wein-Keltern gibt oder gab. Rau sagt: „Für mich ist es immer schön und ich freue mich, wenn ich auf einem Plakat, Brief oder den Gemeindenachrichten das Wappen sehe.“ rol

Bochinger sagte, der Gedenkstein solle „Natürlichkeit, Gemeinsamkeit, Gemeinschaft und Zusammenhalt“ widerspiegeln, denn all das mache Keltern aus. Er rief dazu auf, den Gemeinschaftsgedanken weiter zu leben und zu verstärken. „Dann wird Keltern auch weiterhin ein Erfolgsmodell bleiben und wir können alle auf unsere Gemeinde stolz sein.“ Derzeit sehe man in Europa, was es bedeute, zusammenzustehen und füreinander da zu sein. Es komme nicht immer auf Wachstum und stetiges Erneuern an, sagte Bochinger. Es gebe Wichtigeres: Frieden, Hilfsbereitschaft, Freundschaft und ein Dach über dem Kopf.

An das Zustandekommen der Fusion vor 50 Jahren erinnerte Wolfgang Gehring, der erster Bürgermeister der Gesamtgemeinde war. Er berichtete von der Gebietsreform, mit der die Landesregierung in den 1970er Jahren durch größere Verwaltungseinheiten leistungsfähigere Gemeinden schaffen wollte.

Auch in Dietlingen, Weiler, Niebelsbach und Ellmendingen mit Dietenhausen machte man sich Gedanken. „Das war nicht einfach“, erinnerte sich Gehring und berichtete von zahlreichen Verhandlungen, von Fusionskatalogen – und von der schwierigen Suche nach einem Namen für die neue Gemeinde, bei der letztlich der Zufall half: Bei einem „Viertele im Ochsen“ sei die Idee für Keltern entstanden: wegen des Weinbaus. „Das war eine gute Wahl damals“, sagte Gehring: „Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat und ich glaube, die Leute sind auch zufrieden gewesen.“

Auch Bruno Bitz, damals Amtsverweser, kann sich noch gut an die Fusion erinnern. Auch er berichtete von viel Zustimmung auf der einen Seite, aber auch von teils heftigem Widerstand, vor allem in Weiler. Hitzige und kontroverse Debatten habe es gegeben, mit Begründungen, die oft unter der Gürtellinie geführt worden seien.

Zwar habe er damals „mit gemischten Gefühlen“ den Fusionsvertrag unterschrieben. Doch nach rund 50 Jahren praktischer Erfahrung fänden selbst die erbittertsten Gegner keine stichhaltigen Argumente mehr gegen den Zusammenschluss. Ein Umstand, den Bitz auch auf das Wirken der Kelterner Bürgermeister zurückführte. Den Einwohnern wünschte er „ein freundliches Zusammenleben, mit bleibendem Wohlstand, in Frieden und Freiheit“. Umrahmt wurde der Festakt von der Orchestergemeinschaft Enzkreis, den Musikvereinen Dietlingen und Ellmendingen. Winzer Robin Bischoff stellte den Gästen den Jubiläumssekt vor.