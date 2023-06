Landratsamt Enzkreis: Giftgefahr an der Pfinz ist vorbei

Zyanid in Kläranlage Keltern

Der Gifteinsatz im Klärwerk in Ellmendingen ist beendet. „Die Zyanidwelle ist durch“, gibt Enzkreis-Sprecherin Sabine Burkhard dazu die Einschätzung der Umweltbehörde im Landratsamt weiter.

Sie ist die Kontrollbehörde für die vom Abwasserverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal betriebene Einrichtung.

Staatsanwalt prüft weiter

Entwarnung also auf ganzer Linie, aber möglicherweise nicht für den oder die Verursacher des Schadens.

„Die Staatsanwaltschaft prüft, ob in Zusammenhang mit den erhöhten Zyanidwerten ein strafbares Verhalten von Einzelpersonen besteht“, informiert der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Pforzheim, Henrik Blaßies.

„Firmen können strafrechtlich nicht belangt werden“, präzisiert der Staatsanwalt, dass das Gift trotzdem aus einem Unternehmen gekommen sein kann.

Es fiel am 1. Juni bei einer regulären Wasserprobe im Klärwerk auf. Als erste Reaktion wurde die Bevölkerung wegen einer möglichen Verunreinigung vor dem Wasser der Pfinz gewarnt.

Reinigungsstufe des Klärwerks durch das Gift beschädigt

Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Dass das Zyanid tatsächlich außerhalb des Klärwerks Schaden angerichtet haben könnte, ist bislang nicht nachgewiesen. Es wurden weder tote Fische gefunden, noch sind nach Auskunft der Enzkreisbehörden andere Schäden gemeldet worden.

Erheblich war dagegen von Anfang an der Schaden im Klärwerk selbst. Die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage war durch das Gift zerstört worden.

„Sie konnte schneller reaktiviert werden als gedacht“, informiert dazu Enzkreis-Sprecherin Burkhard. Die Verantwortlichen reparierten die wichtige Reinigungsstufe auf dem Weg zu sauberem Wasser mittels Klärschlamm aus anderen Klärwerken.

Auf dieser Basis hätten sich die benötigten Bakterienstämme wieder schnell gebildet.

Ermittler haben bestimmte Grundstücke im Visier

Unstrittig ist den Pressemitteilungen zufolge die Verursacherfrage beantwortet. Das Auftreten des Zyanids wurde sowohl am 1. Juni als auch erneut am 7. Juni einem bestimmten Grundstück zugeordnet. „Das muss nicht in direkter Nachbarschaft liegen“, warnt Staatsanwalt Blaßies hier vor Spekulationen über Firmen im Umfeld der Kläranlage.