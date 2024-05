Maibaum in Ellmendingen gefällt: Gemeinde Keltern setzt Belohnung aus

Der 1. Mai hat Keltern kein Glück gebracht. Erst unterlagen die Basketball-Frauen im Finale um die deutsche Meisterschaft Alba Berlin. Dann fehlte plötzlich der Maibaum in Ellmendingen.

Ellmendinger Maibaum gefällt

Das heißt, so ganz fehlte er nicht. Es gab ihn sogar doppelt, einmal als kümmerlichen Rest dort, wo er auf dem Ellmendinger Dorfplatz stehen sollte. Und einmal gefällt auf dem Boden.

Am Freitag gegen 4 Uhr, so gibt es die Polizei an, sollen sich die Täter ans Werk gemacht haben. Ein Zeuge habe gegen 4.30 Uhr ein Motorrad vom Tatort wegfahren sehen, die Kennzeichen seien unkenntlich gemacht worden. Laut einem Polizeisprecher geht man von einem Zusammenhang mit der Fällung aus.

Gemeinde Keltern setzt Belohnung aus

Derweil benutzt man in Keltern drastischere Worte. So schreibt die Gemeinde von einer „mutwilligen“ Zerstörung. „Die Gemeinde Keltern setzt zur Ergreifung der Täter eine Belohnung von 200 Euro aus.“

Laut Polizei war dies die einzige Fällung eines Maibaums in Pforzheim und Enzkreis, von der sie weiß. Allerdings gab es ähnliche Vorfälle in Altensteig (Kreis Calw) und im Kreis Freudenstadt.