Der Ernüchterung nach dem verlorenen Finale im Kampf um die deutsche Meisterschaft bei Alba Berlin folgt bei den Bundesliga-Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern und deren Verantwortlichen die Aufarbeitung einer turbulenten Saison.

Gleichzeitig gilt es, sich für die kommende Spielzeit 2024/25 neu aufzustellen. Erst recht mit Blick auf die richtungsweisenden Beschlüsse zur Weiterentwicklung und Professionalisierung in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL).

Vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land (4. bis 13. September 2026 in Berlin) will der Frauenbasketball schließlich so schnell und mit so großen Schritten wie möglich raus aus seinem seit Jahren fristenden Schattendasein.

Künftig vier Spielerinnen mit deutscher Staatsbürgerschaft

Die kurzfristigen Änderungen sehen unter anderem vor, dass mit Beginn der neuen Spielzeit im September/Oktober vier der zwölf auf dem Spielberichtsbogen aufgeführten Basketballerinnen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen sollen. Die Cheftrainerinnen und Cheftrainer müssen den Nachweis der A-Lizenz des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) erbringen. Soweit die Theorie.

„Wir sind uns alle einig, dass der deutsche Nachwuchs gefördert werden soll“, sagt Dirk Steidl, Vereins-Boss des FC Nöttingen, zu dem auch die Sterne Keltern gehören. Die Praxis sieht aktuell aber noch vollkommen anders aus. Vieles sei derzeit unklar. „Was ist, wenn von diesen vier Spielerinnen mit deutschem Pass zwei verletzt oder krank sind“, so Steidl fragend. „Darauf gibt es bis heute keine Antworten.“ Finanzkräftige Clubs, ist zu hören, würden dennoch längst die Arme nach jungen, deutschen Talenten ausstrecken – ungeachtet deren Qualitäten.

Die in den folgenden Jahren greifenden Änderungen, wenn sie denn so kommen, sind sogar noch gravierender. Und für so manchen Verein, der momentan noch im Oberhaus auf Korbjagd geht, wohl kaum noch zu stemmen. So werden LED-Werbebanden verpflichtend, ebenso ein Bodenbelag, auf dem ausschließlich Basketball-Linien zu sehen sind. In sechs Jahren soll die Mindestkapazität der Hallen 1.500 Zuschauer umfassen.

Kelterns Boss Dirk Steidl hofft auf Symbiose

„Der DBBL muss es gelingen, eine Symbiose zwischen attraktivem Sport, Nachwuchsförderung sowie einer funktionierenden Gesamtorganisation herzustellen“, so Steidl.

Wir schaffen es bisher nicht, die für den Basketballsport wichtigen Basics herzustellen. Dirk Steidl

Team-Manager Sterne Keltern

Und weiter: „Wir schaffen es bisher nicht, die für den Basketballsport wichtigen Basics herzustellen, sprechen aber auf der anderen Seite über Arenen von mindestens 1.500 Zuschauern. Seit mindestens drei Jahren wird vergeblich versucht, dass alle Teams in der DBBL auf einer den FIBA-Regularien (Basketball-Weltverband/Anm. d. Red.) entsprechenden Korbanlage spielen müssen. Hier sprechen wir von einer Investition von 5.000 Euro für Verein oder Kommune – bei den neuen Hallen von zehn bis 15 Millionen. Dies passt nicht mehr zusammen.“

Rückkehrer TSV Wasserburg wägt nach Aufstieg noch ab

So oder so: Die kommenden Wochen und Monate werden für die Vereine in Deutschland fordernder. Denn viele drückt der Schuh. So hat der TSV Wasserburg sportlich zwar die Rückkehr ins Oberhaus geschafft. Ob diese ob der anfallenden Mehrkosten mit Blick auf die Finanzlage aber wirklich wahrgenommen wird, soll sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Kelterns Rivale Angels Nördlingen kann durchatmen

Die Angels Nördlingen, Kelterns Ligakonkurrent sowie Vize-Pokalsieger und bis ins Play-off-Viertelfinale vorgedrungen, konnten ihren Verbleib vor wenigen Tagen nur dadurch sichern, weil Privatpersonen und Unternehmen laut „Süddeutscher Zeitung“ noch einmal ihre Unterstützung zusicherten und rund 75.000 Euro beisteuerten. Wohlgemerkt: Nördlingen gehört mit einem Etat von geschätzt 300.000 Euro zu eben eher jenen „kleineren“ Standorten.

Pokalsieger TK Hannover fehlen 150.000 Euro

Drastisch ist auch die Lage beim TK Hannnover. Der amtierende Pokalsieger postete diese Woche auf seiner Facebook-Seite: „Liebe Fans, Partner, Ehrenamtliche. Wir stehen vor unserer wahrscheinlich größten Herausforderung. Unser bisheriger Hauptsponsor darf sein Engagement durch Auflagen des Finanzamtes nicht wie bisher fortführen, wodurch unser Bundesligateam ums Überleben kämpft. Innerhalb kürzester Zeit müssen wir jetzt 150.000 Euro generieren, um den Verbleib im deutschen Profi-Basketball realisieren zu können.“

Viele Vereine machen sich derzeit Gedanken, wie es weitergehen soll. Auch wir. Dirk Steidl

über die Zukunft in der DBBL

Dirk Steidl sagt: „Viele Vereine machen sich derzeit Gedanken, wie es weitergehen soll. Auch wir.“ Er ergänzt: „Im Fußball bekommt man Geld, wenn man etwas erreicht. Im Basketball gibt es vom DBB, der DBBL und der FIBA gar nichts. Man muss immer nur Geld bringen.“

Vor Arbeit wird auch er sich in nächster Zeit nicht retten können. Im Gegenteil. Der Meister der Saison 2022/23 muss sich zunächst um die wichtigste Baustelle kümmern und sich nach dem Abschied von Goran Lojo nach einem neuen Trainer umsehen.

Sterne Keltern auf Trainersuche

Lojo war inmitten der Best-of-Five-Serie gegen Alba Berlin und vermutlich einmalig in der DBBL-Geschichte durch Ex-Coach Christian Hergenröther ersetzt worden, der zuvor als Assistenzcoach mitgewirkt hatte.

Neben der Suche nach einem neuen Trainer steht auch – wie jedes Jahr – die Neuaufstellung des Kaders bevor. Bislang fix ist der Abschied von Matea Tavic, die via Instagram ihr Karriereende verkündete. An Bord bleiben Kapitänin Alexandra Wilke und Rachel Arthur.

Kelterns Basketballerinnen plagen enorme Verletzungssorgen

Ziel Kelterns wird sein, neben erfahrenen Kräften auch neue, hungrige Gesichter einzubauen. Wie wichtig eine homogene Truppe sein kann, zeigte sich in negativer Sicht in dieser Saison. So fielen die komplette Saison über in Arthur, Sofija Zivaljevic und Olesia Malashenko drei wichtige Stützen aus.

„Dies war für die sportliche Entwicklung schwierig“, so Steidl. Keltern, das seit 2015 in der Ersten Bundesliga spielt, habe viele Partien meist eher aufgrund der individuellen Klasse und „weniger als Team“ für sich entschieden.

Für uns war es die schwierigste Saison in der DBBL. Dirk Steidl

über die vergangene Spielzeit 2023/24

Lange waren auch die verletzungsbedingten Ausfallzeiten von Tavic, Linda Lehtoranta und Samantha Cooper. „Für uns“, so Steidl, „war es die schwierigste Saison in der DBBL“.