Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Keltern

Ein massive alkoholisierter Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Keltern mit seinem Auto bei einer Polizeikontrolle aufgefallen. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben.

Unter erheblicher Alkoholeinwirkung war laut Polizei am Sonntag um 1.45 Uhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Opel in Keltern unterwegs.

Eine Polizeistreife hielt den Fahrer in Keltern in der Östlichen Friedrichstraße im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle an. Beim Ansprechen des Fahrers stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholfahrt. Da der Fahrer massiv unter alkoholischer Beeinflussung stand, mussten die Polizeibeamten bei ihm eine Blutentnahme anordnen und dessen Führerschein sicherstellen.