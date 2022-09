Polizeieinsatz: Gebäude in Keltern-Dietlingen mit Stahlkugeln beschossen

Am Montagabend hat die Polizei in Keltern-Dietlingen nach einer unbekannten Person gesucht, die ein Gebäude mit Stahlkugeln beschossen hat.

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, haben Unbekannte am Montagabend ein Gebäude in der östlichen Friedrichstraße in Keltern-Dietlingen mit Stahlkugeln beschossen. Dabei sei niemand zu Schaden gekommen. Am Gebäude mit Getränkehandel sind Beschädigungen durch die Geschosse erkennbar.

Um Verkehrsteilnehmer und Fußgänger nicht zu gefährden, sei zunächst ein Bereich abgesperrt worden, aus dem die Schüsse laut Polizei vermeintlich abgegeben wurden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Es wurden jedoch bislang weder Täter noch Tatwerkzeug gefunden, so die Polizei.