Rutronik Stars Keltern: neue Herausforderungen für Coach Hergenröther

Vier Titel hat Trainer Christian Hergenröther in den vergangenen drei Jahren mit Kelterns Basketballerinnen gewonnen. Dabei war die Anfangszeit beim Meister und Pokalsieger nicht immer einfach.

Vor knapp drei Wochen hatte es für Christian Hergenröther kein Entkommen mehr gegeben. War der Cheftrainer der Bundesliga-Basketballerinnen Rutronik Stars Keltern nach dem Gewinn des deutschen Pokalwettbewerbs noch verschont worden und trocken geblieben, so musste er nach dem deutschen Meisterschafts-Triumph die obligatorische Sektdusche wohl oder übel über sich ergehen lassen.

Der abfallende Druck nach einer aufgrund der Corona-Pandemie besonders mental herausfordernden Saison war auch ihm anzumerken.

Inzwischen, Klamotten und Haare sind längst getrocknet, kann der akribische Arbeiter, der in jedem Spiel an der Seitenlinie voll mitgeht, die Zeit ohne Spiele und Training ein Stück weit genießen. „Etwas Gutes essen und ein bisschen relaxen ist schon drin“, sagt Hergenröther. Und nebenbei: Spielerscouting, Gespräche, Planungen für die neue Spielzeit. So ganz ohne Basketball geht es dann eben doch nicht.