Starkregen in Keltern: überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller: Ein heftiger Schauer hat die Gemeinde Keltern über Mittag kurzzeitig in Atem gehalten.

„Die Regenwolke hing genau über Niebelsbach“, berichtet Fotograf Herbert Ehmann, der das Ergebnis des Platzregens im Bild festgehalten hat. Und tatsächlich: Wie eine Insel im Strom wirkt der Kreisverkehr beim Pennymarkt. Ein Auto kämpft sich durch die Fluten.

Wassermassen fließen von den Feldern in Richtung Grenzsägmühle

Nachdem es gegen 11 Uhr in Teilen von Keltern angefangen hatte, heftig zu regnen, waren Wassermassen von den nahe gelegenen Feldern in Richtung Niebelsbacher Grenzsägmühle geflossen und hatten die Straße zum Gasthof in einen braunen Fluss verwandelt.

Warum sich der Regenschauer gerade hier so stark ausgewirkt hat, weiß Polizeipressesprecherin Yvonne Schwarz-Tron: Die Wassermenge habe Äste und Blätter mitgerissen und den Unterlauf verstopft.

Es ist immer die schlimmste Ecke. Michael Pudlat, Baufhofleiter

„Es ist immer die schlimmste Ecke“, bestätigt Bauhofleiter Michael Pudlat aus Erfahrung. Die Stelle falle bei starkem Regen schon seit Jahren immer wieder auf.

Vereinzelt sind in Keltern auch Keller vollgelaufen

Der Einsatz habe sich insgesamt in Grenzen gehalten und sei nach einer Stunde vorbei gewesen. „Es gab nichts Dramatisches und keine großen Schäden.“ Kurioserweise habe es in Dietlingen fast gar nicht geregnet, so Pudlat, während es in Niebelsbach und Ellmendingen gegossen habe. Vereinzelt seien Keller vollgelaufen.

Im Einsatz waren alle sechs Bauhof-Mitarbeiter. Am Nachmittag säuberten sie die Straßen mit Kehrmaschinen und kontrollierten Schachtdeckel und die Einläufe von Feldern in Rohre und Bäche, damit es zu keinen Staus kommt, so Pudlat.

Feuerwehr hatte zwei Einsätze und spricht von entspannter Situation

Am Nachmittag hatte sich die Lage auf den betroffenen Straßen wieder beruhigt. Kurzzeitig hatte in Dietlingen Aquaplaning-Gefahr bestanden, berichtete ein Autofahrer, die Bahn sei aber schnell wieder frei gewesen. Von einer „entspannten Situation“ sprach auch die Feuerwehr, die in Keltern zwei kleine Einsätze hatte.

Weiteres Unwettergeschehen habe es im Enzkreis sonst nicht gegeben, sagte Polizeisprecherin Schwarz-Tron.

Elf witterungsbedingte Einsätze im Enzkreis am Sonntag

Dafür gab es am Sonntag im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim elf witterungsbedingte Einsätze. Überwiegend wurden Fahrbahnen überflutet, durch Geröll verschmutzt und teilweise blockiert, so ein Sprecher auf Nachfrage.

In Ispringen im Enzkreis wurden zwei Keller überflutet und in Knittlingen musste eine Straße gesperrt werden.