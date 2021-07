Unbekannte beschädigen Außenbereich der Kernzeitbetreuung in Ellmendingen

Den Außenbereich der Kernzeitbetreuung der Grundschule in Keltern-Ellmendingen haben Unbekannte am Wochenende beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, haben die noch unbekannten Täter in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, den Außenbereich der Kernzeitbetreuung auf dem Schulgelände der Grundschule in der Kinzigstraße in Ellmendingen beschädigt.

Die Unbekannten drückten zwei verschraubte Sitzbänke aus der Verankerung und warfen diese um. Außerdem rissen sie zwei Abfallbehälter aus der Halterung. Einen davon schmissen sie in ein Trampolin, der andere wurde entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Neuenbürg ist nun auf der Suche nach Zeugen.