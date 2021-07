Unbekannte brechen Zigarettenautomat in Keltern auf

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten in Keltern aufgebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Hinweisen und Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Anwohner in der Nacht auf Mittwoch, wie Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Keltern aufbrachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die Täter gegen 3.50 Uhr in der Östlichen Friedrichstraße einen Zigarettenautomaten auf und flüchteten daraufhin in Richtung Pforzheim.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei das mögliche Tatfahrzeug leer auf. Für die noch laufende Suche nach den noch unbekannten Tätern kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau bestimmt werden.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen um Hinweise.