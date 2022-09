Weitere Metallkügelchen nach Schüssen in Keltern aufgetaucht

Nach den Schüssen in Keltern-Dietlingen sind am Mittwoch weitere Metallkügelchen gefunden worden. Der Besitzer einer Firma fand am Morgen zwei mögliche Geschosse in seinem Hof.

Unklar ist, ob in der Nacht zum Mittwoch erneut in Dietlingen geschossen wurde, oder ob die Gegenstände noch vom Montag auf dem Gelände waren und erst jetzt entdeckt wurden. Beispielsweise könnten sie nachträglich durch rangierende Fahrzeuge bewegt worden sein, erklärt Polizeisprecher Frank Weber. Neue Schäden habe man nicht entdeckt.

Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung

Am Montag hatte ein Unbekannter zwischen 16.30 und 17 Uhr möglicherweise mit einer Schleuder die millimetergroßen Kügelchen auf das Gelände eines Getränkemarkts in der Östlichen Friedrichstraße geschossen. Die Firma, auf deren Gelände am Mittwoch weitere Exemplare gefunden wurden, ist nur wenige Meter entfernt.

Ein konkreter Tatverdacht hat sich bislang nicht ergeben Frank Weber, Polizeisprecher

Auch im Bereich der schräg gegenüber beginnenden Straße „Am Remberg“ waren zwei Örtlichkeiten auszumachen, die Ziel des Täters wurden. Dort stand ein Mann offenbar nur ein bis zwei Meter entfernt, als eine Kugel in einen Baum eingeschlagen haben soll. Ebenfalls in der Straße „Am Remberg“ will ein Zeuge ein Geräusch von einer Kugel zwischen zwei Häusern gehört haben. Auf dem Gelände des Getränkemarkts sollen zwei Kunden „in unmittelbarer Nähe“ gewesen sein, als geschossen wurde.

Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Eine heiße Spur gibt es laut Polizei nicht. „Ein konkreter Tatverdacht hat sich bislang nicht ergeben“, sagt Sprecher Frank Weber.