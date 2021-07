Wiedergewählter Kelterner Bürgermeister will nach Missklängen zurück zur Sachlichkeit

Am Tag nach der Bürgermeisterwahl fiel die Anspannung bei Amtsinhaber Steffen Bochinger und Mitbewerber Dominique Roller ab. Der wiedergewählte Rathauschef Bochinger will nun auf die Wünsche der 1.478 Wähler eingehen, die Roller gewählt haben.

Erleichtert war Steffen Bochinger, nachdem am Sonntagabend feststand, dass er die Wahl gewonnen hatte. Er sei von einem engeren Ergebnis ausgegangen, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. 59,5 Prozent waren es in Gesamt-Keltern – mehr als 20 Prozent mehr als bei Mitbewerber Dominique Roller. In jedem Wahlkreis lag Bochinger vorne – im Ortsteil Dietenhausen holte er sogar 73,3 Prozent. Für Bochinger ist das ein „klarer Vertrauensbeweis“.

„Es gab keine Wechselstimmung“, bringt es Dominique Roller auf den Punkt. Der Ellmendinger fuhr in seinem Wohnort das beste Ergebnis ein: 46,3 Prozent. Bochinger erhielt 43 Stimmen mehr (52,3 Prozent).

Der IT-Unternehmer wertet den Ausgang der Wahl als gutes Ergebnis, hatte aber auf ein engeres Resultat gehofft. „Es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Die intensive Wahlkampfzeit muss ich jetzt erst einmal verdauen.“ Der 49-Jährige kann sich gut vorstellen, sich weiterhin für seine Gemeinde zu engagieren – vielleicht künftig auch im Gemeinderat: „Mein Herz schlägt einfach für Keltern“, sagt er.