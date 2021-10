Streit dauert an

Winzerhalle in Ellmendingen liegt weiter im Dornröschenschlaf

Die Ruhe um die Winzerhalle in Ellmendingen ist trügerische. Die Gemeinde Keltern und die Familie Armbruster, die nach wie vor Interesse am Kauf des sanierungsbedürftigen Gebäudes hat, warten auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim.