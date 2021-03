Leo Becker und Michael Kühnl haben auf ihre Ernennung als Wahlhelfer in der Corona-Krise unterschiedlich reagiert. Die beiden überzeugten Demokraten und Risikopatienten stehen beispielhaft für eine Debatte in vielen Wahlkreisen.

Demokratie in der Pandemie

In einem normalen Jahr wäre Michael Kühnl am Sonntag im Volleinsatz. Der Kaufmann aus Keltern-Niebelsbach ist seit knapp zehn Jahren Wahlhelfer in der Gemeinde Keltern. Auch bei der Landtagswahl wurde er wieder angefragt. Diesmal allerdings musste er absagen. Wegen Corona, weil er Risikopatient ist.

Anders als Leo Becker aus Keltern-Weiler, der ebenfalls zur Risikogruppe gehört, aber am Sonntag im Wahllokal sein wird. Jeder für sich hat dabei gute Argumente.

Kämpferisch jedenfalls präsentiert sich Becker. „Ich sehe das ein bisschen lockerer“, betont er. Also nicht das Coronavirus selbst, das sei schlimm und gefährlich. Aber doch seinen eigenen Part. Der 70-Jährige leidet unter Altersdiabetes.