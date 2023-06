Auto brennt zwischen Niefern und Kieselbronn aus

Zwei Feuer in 24 Stunden

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden hat ein Auto gebrannt. Nachdem in der Nacht auf Mittwoch auf der A8 in Höhe Friolzheim ein hochwertiger Jeep ausbrannte, kam es am Mittwoch gegen 21.30 Uhr zu einem Autobrand auf der Strecke zwischen Kieselbronn und Niefern.

Nach Angaben von Polizeisprecher Christian Koch ist der Wagen während der Fahrt „Am Enzberg“ ausgegangen. Der Fahrer konnte den Wagen in eine Haltebucht schieben. Hier versuchte er, das Auto erneut zu starten. Dabei sei ein Brand im Motorraum entstanden. Der Wagen brannte daraufhin komplett aus.

Polizei schätzt Schaden auf 2.000 Euro

Was das Feuer verursacht hat – möglicherweise ein technischer Defekt – ist unklar. Allerdings gebe es keinen Hinweis auf ein strafbares Handeln, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 2.000 Euro.

Laut einem Beobachter stand das brennende Auto unmittelbar oberhalb einer Ferngasleitung. Zwar sei die Gasleitung unter der Erde verlegt und gegen solche Vorfälle geschützt, dennoch wurde sie zur Sicherheit kurzzeitig abgestellt.

Straße zwischen Niefern und Kieselbronn für eine Stunde gesperrt

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Pforzheim und Kieselbronn mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften. Die Feuerwehr aus Pforzheim transportierte Löschwasser mit einem Tanklöschfahrzeug zum Brandort und half, das Auto abzulöschen. Dennoch entstand beim Wagen ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Die Strecke zwischen Kieselbronn und Niefern war für über eine Stunde gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.