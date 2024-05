Über 2 Promille

Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtet von Unfallstelle in Kieselbronn

Ein betrunkener Rollerfahrer ist in Kieselbronn in der Nacht zum Dienstag von der Polizei geflüchtet. Er hatte keinen Führerschein und griff die Polizisten an, als sie ihn später kontrollierten.