Unfallaufnahme läuft

Erneuter Unfall mit Streifenwagen: B294 Bretten - Pforzheim gesperrt

Nachdem bereits in der vergangenen Woche eine Polizeistreife bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim beteiligt war, kam es am Montagabend zu einem erneuten Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Polizeifahrzeug auf der B294.