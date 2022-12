Traktoren, Aufsitzrasenmäher und Roller sind am Sonntag durch Kieselbronn gefahren - mit Lichterketten beschmückt. Die Kinder und Erwachsene freuen sich.

Überall glitzert und funkelt es, überall leuchtet und blinkt es. Wo soll man da nur hinschauen? Zu den lebensgroßen Weihnachtsmännern? Zu den festlich geschmückten Christbäumen? Zu den Nikoläusen, die auf Vespas unterwegs sind?

Oder doch lieber zu den Sternen und den Rentieren, die den schwarzen Nachthimmel erhellen? Zahlreiche Traktoren, Aufsitzrasenmäher und Roller sind am Sonntagabend durch Kieselbronn gefahren, geschmückt mit unzähligen Lichterketten, mit weißen und bunten, mit blinkenden und flimmernden.

Hunderte, vermutlich sogar Tausende kleiner Lämpchen müssen es gewesen sein, die auf den Straßen zusammen ein großes Lichtermeer bildeten und die Augen von Kindern und Erwachsenen wenige Tage vor Weihnachten zum Funkeln brachten. „Es war wieder überwältigend“, sagt Matthias Poppe: „Jung und Alt standen begeistert am Straßenrand.“

Beleuchtete Traktoren fahren schon zum zweiten Mal durch Kieselbronn

Der Feuerwehr-Kommandant gehört zu den Kieselbronner Bulldog-Freunden und hat die Aktion bereits zum zweiten Mal federführend organisiert, unterstützt von Christoph Herwig, der Gemeindeverwaltung und Bürgermeister Heiko Faber (parteilos).

Bereits zum zweiten Mal fand die Lichterfahrt statt. Voriges Jahr wurde sie aus der Not heraus geboren, um gerade den Kindern in der tristen Corona-Zeit zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Faber und Poppe hatten damals unabhängig voneinander die Idee dazu, nachdem sie Videos von vergleichbaren Aktionen gesehen hatten.

Voriges Jahr kam die Lichterfahrt laut Poppe so gut an, dass er immer wieder gefragt wurde, ob es eine Wiederholung gebe: „Du wurdest eigentlich auf jedem Fest darauf angesprochen, auch im Hochsommer.“

Kein Wunder, dass er zusammen mit den anderen Ehrenamtlichen beschloss, einen zweiten Durchgang zu starten: mit mehr Vorlaufzeit und größerem Aufwand, mit anschließender Bewirtung am Feuerwehrhaus und mit 30 Teilnehmenden deutlich mehrals im Jahr zuvor.

Einer von ihnen war Michael Reinkunz, der schon voriges Jahr dabei war und sagt, es sei für ihn keine Frage gewesen, auch dieses Mal wieder mitzumachen. „Das ist doch Ehrensache.“ Reinkunz hofft, dass man es nächstes Jahr schafft, noch mehr Teilnehmer zusammenzutrommeln.

+4 +2

„Es gibt noch genug Traktoren in Kieselbronn, die dieses Mal noch nicht dabei waren.“ Zusammen mit seiner Frau fuhr er am Sonntagabend einen Deutz 4507 von 1982. Bei der Dekoration haben sie sich viel Mühe gegeben und einen Heuballen als Weihnachtselch „verkleidet“: mit Augen, Mund, roter Nase, Ohren und Geweih, alles zunächst aus Holz ausgesägt und dann bemalt.

Viel Mühe haben sich auch die Mitglieder des Pforzheimer Vespa-Clubs gegeben, die mit acht Maschinen und in Nikolaus-Verkleidung unterwegs waren. „Das ist eine schöne Aktion“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Benjamin Götze: „Es macht Spaß, sieht toll aus, Erwachsene und Kinder freuen sich.“

Gefreut hat sich auch Bürgermeister Heiko Faber: sowohl über die vielen Zuschauer am Straßenrand als auch über das große Engagement der Ehrenamtlichen. „Ohne so viele Leute, die im positiven Sinn verrückt sind, kann man so etwas nicht machen.“

Auch dieses Jahr nahm er auf einem der Traktoren in einem Schlitten Platz, verkleidet als Weihnachtsmann mit rotem Mantel und weißem Bart. Kalt sei es gewesen, aber auch sehr schön, sagt Faber, der es toll findet, dass in seiner Gemeinde der Zusammenhalt so gut funktioniert.

Was sich übrigens auch daran zeigt, dass der Erlös der Veranstaltung einem guten Zweck zugeführt wird: Die Grundschule, der Kindergarten und die Kindertagespflege „Kikis Nest“ sollen Körbe mit frischem Obst erhalten. Falls danach noch etwas Geld übrig ist, werden davon Sachspenden finanziert, etwa neue Spielgeräte.