Eigentlich fährt der Transporter aus Kieselbronn leer zurück in die Firmenzentrale nach Polen. Jetzt steckt er voller Hilfsgüter, die von den geflüchteten Ukrainern an der Grenze benötigt werden.

Die Sonne geht unter, als ein weißer Transporter das Bauhofgelände am Rande von Kieselbronn verlässt. Der Fahrer des Sprinters macht sich auf den langen Weg nach Polen – das Fahrzeug ist voll mit Hilfsgütern für Flüchtlinge, die aus der Ukraine Schutz in Polen suchen.

Die Spenden kommen von vielen Menschen aus der Region. „Es war einfach überwältigend“, sagt Evelin Eidner, die die Aktion zusammen mit ihrem Partner Paul Czerkies organisiert hatte, unterstützt von der Gemeinde Kieselbronn und weiteren Ehrenamtlichen.

„Wir haben Nachrichten geschaut und da war klar, dass wir helfen müssen“, erklärt Eidner, die wie Czerkies polnische Wurzeln hat. Sie ist Eigentümerin der Firma „Eucrea“, die Kontaktstifte für die Automobilindustrie herstellt und Montagedienstleistungen für elektronische Bauelemente anbietet.

Ihren Sitz hat die Firma in Polen, wo auch die Produkte hergestellt werden. Weil sie danach in Deutschland veredelt werden, gibt es wöchentliche Transportfahrten. Normalerweise fährt der Sprinter im Anschluss leer wieder zurück.

Doch nun nutzt man diese Kapazitäten, um Menschen zu helfen. Eidner sagt, ihr sei es wichtig, die ukrainischen Bürger zu unterstützen. Auch, weil es zwischen Ukrainern und Polen ein sehr freundschaftliches Verhältnis gebe.

Hygieneartikel und konservierte Lebensmittel für die Menschen vor Ort

Sieben Stunden lang konnten auf dem Gelände des Kieselbronner Bauhofs am Freitag die Spenden abgegeben werden. Zehn Ehrenamtliche haben sie dort entgegengenommen, sortiert, verpackt und in den Transporter verladen. Damit die Zuordnung am Zielort schneller geht, haben sie jedes Paket auch gleich auf Polnisch beschriftet.

Die Spenden gehen an ukrainische Flüchtlinge in Polen – und zwar über das polnische Rote Kreuz (Polski Czerwony Krzyz), das sie vor Ort an die Hilfesuchenden verteilt. Am Montag soll der bis unters Dach gefüllte Transporter am Zielort in Grenznähe ankommen. Geladen hat er lang haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, neue Decken, Schlafsäcke – und damit genau das, was das Rote Kreuz in Polen auch angefragt hatte. Verbrauchsgüter, die dringend benötigt werden.

Zustande gekommen ist die Aktion über Paul Czerkies, der in Kieselbronn schon mehrere Impfaktionen organisiert hatte. Er meldete sich bei Bürgermeister Heiko Faber (parteilos), der ihm sofort seine Unterstützung zusicherte und einen Aufruf verfasste, den er anschließend auf der Internetseite der Gemeinde und im Amtsblatt veröffentlichte. Zusätzlich nutzte Czerkies seine Kontakte, um Freunde, Bekannte und Kollegen auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Eidner und Czerkies bleiben auch in Zukunft in Kontakt mit dem polnischen Roten Kreuz. Wenn von dort weiter Bedarf für Spenden gemeldet wird, kann in Kieselbronn kurzfristig nochmal eine Aktion gestartet werden. Auch in der Gemeinde Kämpfelbach zeigt man Solidarität mit der Ukraine. Wie Bürgermeister Udo Kleiner (parteilos) mitteilt, werden dort die Bilfinger Weinbrennerkelter und das Ersinger Rathaus in den Farben gelb und blau beleuchtet.