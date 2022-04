Bei einem Überholmanöver am Montag hat ein 20-Jähriger bei Kieselbronn einem anderen Auto ausweichen müssen. Sein Pkw überschlug sich und brannte aus. Den anderen Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

Bei einem rücksichtslosen Überholmanöver am Montagabend hat ein 20-Jähriger bei Kieselbronn einem anderen Auto ausweichen müssen. Wie die Polizei Pforzheim jetzt mitteilte, überschlug sich sein Auto dabei und brannte aus. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt. Den anderen Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

Nach offiziellen Angaben war ein 49-jähriger Autofahrer gegen 21.30 Uhr auf der Verbindungsstraße bei Niefern-Öschelbronn in Richtung Kieselbronn unterwegs gewesen. Vor ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge.

Kurz vor dem Ortseingang Kieselbronn fing der 49-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve an, zu überholen. Dabei kam ihm der 20-Jährige entgegen. Dieser erkannte laut Polizei die Gefahr und wich nach rechts in den Straßengraben aus.

Das Fahrzeug des 20-Jährigen kollidierte mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Anschließend fing es Feuer.

Der Mann konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien, bevor dieses vollständig ausbrannte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Pforzheimer Krankenhaus eingeliefert.

Nach Unfall bei Kieselbronn: Verursacher erwartet Strafanzeige

Den 49-jährigen Verursacher des Unfalls erwartet nach Angaben einer Sprecherin der Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Straße war zwischen Niefern-Öschelbronn und Kieselbronn bis etwa 23.30 Uhr gesperrt. An dem Fahrzeug des 20-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.