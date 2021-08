Im Affenzahn auf der Rollschuhbahn in Kieselbronn unterwegs

Blitzschnell sausen die Rollschuhe über die Bahn in der Kieselbronner Ortsmitte. Die Sportlerinnen laufen sich warm, in hohem Tempo, zuerst im Kreis, dann in Form einer Acht. „Wir müssen beide Beine gleichzeitig trainieren“, sagt Tanja Leicht.

Sie ist eine von mehreren Trainerinnen beim Rad Rollschuh Motor Sport Verein Kieselbronn (RRMSV), der Anfang Juli das normale Training wieder aufgenommen hat.

„Darauf haben wir uns alle gefreut“, sagt Leicht, die am Rand der Rollschuhbahn steht und alles im Blick hat: Die Mädchen laufen sich zuerst warm, dann üben sie Schritte und das Gleichgewichthalten auf der Außen- und der Innenkufe, um Sicherheit auf dem Rollschuh zu gewinnen. „Man beginnt leicht und steigert sich“, sagt Leicht. Zuerst kommt die Pflicht, dann die Kür.