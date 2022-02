Kieselbronner „Gugge Gaiße“ senden Botschaft gegen den Krieg

Gerade eben erst ist die Kirchenglocke verstummt, da greift Andrea Gloß schon zur Trillerpfeife und bläst einmal kräftig hinein. Für ihre Mitspieler ist der laute Pfiff das Zeichen, dass es jetzt losgeht: Pünktlich um 12.61 Uhr, also um 13.01 Uhr, fangen die Gugge Gaiße am Sonntagmittag an zu spielen.

In der Ortsmitte haben sie auf der Treppe vor dem Rathaus Aufstellung genommen, direkt neben dem Narrenbaum und der Narrenpuppe Rosi. Nachdem die Musiker „Still Fly“ zum Besten gegeben haben, tritt Vorsitzender Hartmut Seifried aus der Menge heraus ein paar Schritte vor, steigt auf den Rand des Brunnens und verschafft sich Gehör. Mit lauter, aber zitternder Stimme macht er eine klare Ansage: Man spiele gegen den Krieg und für den Frieden.

Die Musiker nehmen ihre Kopfbedeckungen ab und halten einen Augenblick inne. Die Zuhörer bittet Seifried: „Schließen Sie sich uns an.“ Eine Aufforderung, der alle nachkommen. Dann trägt Seifried die deutsche Übersetzung des englischen Titels „You‘ll Never Walk Alone“ vor, in dem es an einer Stelle heißt: „Geh‘ weiter mit der Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals allein gehen müssen.“

Gugge Gaiße begeistern das Publikum mit Klassikern

Nach diesem emotionalen Moment legen die Gugge Gaiße so richtig los, spielen ein Stück nach dem anderen, etwa „Smoke On The Water“ und „Muppet Show“. Als „Narcotic“ an der Reihe ist, übergibt Gloß die Leitung an Anna-Lena Schestag, die zwar momentan wegen einer Verletzung vorrübergehend im Rollstuhl sitzt, aber trotzdem noch mehr als genug Energie hat, um das Publikum dazu zu bringen, auf und ab zu springen und die Hände in die Luft zu reißen.

So berichtet unsere Redaktion über Fastnacht in der Region Die Aktivitäten der Narren in der Region stehen auf einen Schlag unter neuen Vorzeichen, seit der Konflikt in der Ukraine eskaliert ist. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob und in welcher Form die geplanten Feiern der kommenden Tage stattfinden werden. Wir haben in unserer Redaktion diskutiert, wie wir in dieser Situation weiter über die Fastnacht in der Region berichten: Wir werden den Fasching weiter begleiten, um das gesamte Leben in der Region abzubilden, jedoch mit der gegebenen Zurückhaltung.

Für die Kinder hat sie einen Eimer voller Süßigkeiten dabei, die sie in hohem Bogen über den Platz wirft. An fünf verschiedenen Stellen im ganzen Ort spielen die Gugge Gaiße am Sonntag: außer dem Rathausplatz noch vor der Raiffeisenbank, bei der Firma Witzenmann/Speck, bei der Festhalle im Heinloch und im Wohngebiet „Im Reible“.

„Ich bin zufrieden und glücklich über die Anteilnahme der Menschen“, sagt Seifried: „Ich denke, ein bisschen Freude zu den Menschen zu bringen, ist in diesen Zeiten nicht verkehrt.“