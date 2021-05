Aus der Kirche ins Netz: Digitale Gottestdienste aus Kieselbronn und Ölbronn-Dürrn

Fast alle Kirchengemeinden des Bezirks Badischer Enzkreis bieten inzwischen Online-Gottesdienste an. „Wir haben sehr gute Aufrufzahlen, die zum Teil deutlich über der Besucheranzahl liegen, die man bei normalen Gottesdiensten erwarten würde“, sagt Claudius Schillinger. Der im Dekanat für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Referent erklärt, man erreiche auch Personengruppen, die bisher nicht in Präsenzgottesdienste gekommen seien. „Was anfangs als Notlösung begonnen hat, soll auch nach Corona fortgeführt werden“, sagt Schillinger. Die Technik und das Wissen sind vorhanden, denn auch bei den Kirchen hat die Corona-Krise zu einem enormen Digitalisierungsschub geführt. Ein Beispiel: Vor kurzem wurde ein Bibelseminar per Videokonferenz angeboten, an dem in der Spitze 50 Personen teilgenommen haben. Das Ganze war aus Sicht der Veranstalter ein so großer Erfolg, dass eine zweite Ausgabe im Herbst oder Winter auch digital stattfinden soll. Bei allen Vorteilen digitaler Angebote beobachtet Schillinger allerdings auch eine große Sehnsucht nach Präsenzveranstaltungen. Er denkt etwa an Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit oder Abendmahl. „Der christliche Glaube lebt von Gemeinschaft.“ rol