Klinikpartnerschaft zwischen Enzkreis und Masasi lebt wieder auf

Seit 2011 unterhält der Enzkreis eine Klinikpartnerschaft mit dem Masasi Distrikt und der Stadt Masasi im Süden Tansanias. In unterschiedlichen Bereichen findet dort eine intensive Zusammenarbeit statt, unter anderem auch bei den Krankenhäusern.

Die RKH Enzkreis-Kliniken und das Mkomaindo Hospital in Masasi pflegen eine langjährige Partnerschaft, die nun mit einem neuen Projekt fortgeführt werden soll.

Nach dem überraschenden Tod von Erhard Kirschbaum im Jahr 2020 – der ehemalige Chefarzt der Chirurgie im RKH Krankenhaus Mühlacker hat die Klinikpartnerschaft mit aufgebaut – und der einsetzenden Pandemie sei die bis dahin enge Zusammenarbeit ein wenig zum Erliegen gekommen, räumt Angela Gewiese von der Stabsstelle Klimaschutz und Kreisentwicklung beim Landratsamt ein. Ehrenamtlich sitzt sie dem Partnerschaftsvereins Enzkreis-Masasi vor.

„Wir haben die Zusammenarbeit im letzten Jahr wieder aufgegriffen und bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ein Folgeprojekt für die Klinikpartnerschaften beantragen können.“ Mit dem neuen Leiter des Mkomaindo Hospital in Masasi hat der Partnerschaftsverein diesbezüglich Kontakt aufgenommen. „Er fand die Idee auch gut“, bestätigt Gewiese. Zwischenzeitlich ist der Antrag bewilligt worden. „Das muss jetzt alles anlaufen.“

Schulungsreise nach Masasi im Februar

Im Februar soll es eine erste Schulungsreise nach Masasi geben, kündigt Nils Herter, Leitender Arzt des Instituts für Anästhesiologie im RKH Krankenhaus Neuenbürg, an. Er wird die vertraglich vereinbarte Klinikpartnerschaft als medizinischer Projektleiter begleiten. Eine Delegation aus Tansania war kürzlich bereits im Enzkreis und hat die RKH-Klinik in Mühlacker besucht. Dabei ließen sich die Gäste unter anderem das hochmoderne Herzkatheterlabor zeigen.

Die Klinikpartnerschaft zwischen den RKH Enzkreis-Kliniken und dem Mkomaindo Hospital in Masasi Partnerschaft: Vor elf Jahren begann die kommunale Partnerschaft mit dem Masasi Distrikt. 2012 war erstmals ein Arzt des RKH Klinikums Mühlacker zu Besuch in Tansanie. Zwei Jahre später stieß Erhard Kirschbaum dazu, damals noch als Chefarzt der Chirurgie. Er war bis zu seinem überraschenden Tod im Jahr 2020 einer der wichtigsten Gestalter der Kooperation, hat regelmäßig Schulungen in Masasi durchgeführt und sich dafür eingesetzt, dass das Krankenhaus einen neuen OP-Saal bekommen soll. Förderprogramm: Das aktuelle Projekt des Patenschaftsvereins wird durch das Förderprogramm Klinikpartnerschaften unterstützt und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Dieses Programm ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiiert worden und wird von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit umgesetzt. Ziel: Gerade in Ländern mit niedrigem Einkommen zeichnet sich seit vielen Jahren ein Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften ab. Dem will der Bund entgegenwirken, indem sich Fachkräfte aus Gesundheitseinrichtungen länderübergreifend über das ganze Spektrum der Gesundheitsversorgung austauschen.

Ohnehin werden Schulungen des medizinischen Personals in Masasi ein wichtiger Bestandteil der weiteren Partnerschaft sein, ebenso wie die Ausstattung des dortigen Krankenhauses. „Es war damals die Idee von Dr. Kirschbaum, dass dieses Krankenhaus einen neuen OP-Saal kriegt“, erzählt Gewiese.

Sie war im Frühjahr vor Ort und dabei „völlig überrascht, dass dieses Krankenhaus ganz viele staatliche Fördermittel bekommen hat und massiv saniert und umgebaut wurde.“ Nur der alte OP-Saal ist noch geblieben.

Partnerschaftsverein sammelte Geld für das Krankenhaus

Bis Ende des Jahres soll aber auch dieser modernisiert sein. „Das ist der letzte Schritt, den wir dringender brauchen als je zuvor“, betont Gewiese mit Blick auf das ansonsten modernisierte Krankenhaus in Masasi. Schon in den letzten Jahren habe der Partnerschaftsverein dafür Gelder gesammelt. „Davon werden die medizinischen Geräte für den neuen OP-Saal gekauft“, sagt Gewiese.

Auch das sei nämlich ein Teil des Projekts, das die Kliniken nun gemeinsam angehen. „Da geht es um Anästhesie-Geräte und um Hygiene, dass die neuen OP-Säle richtig gereinigt werden.“ Nils Herter sei in diesem Bereich ein ausgewiesener Fachmann, weswegen er die Schulung in Masasi persönlich übernehmen werde, erklärt Gewiese. Erreicht werden soll nicht nur das Personal des Mkomaindo Hospital, sondern auch Ärzte und Pfleger von umliegenden Health Centern.

Die Klinikpartnerschaft selbst läuft parallel zur kommunalen Zusammenarbeit zwischen dem Enzkreis und dem Masasi Distrikt über den Partnerschaftsverein. „Das ist also ein ehrenamtliches Engagement der Ärzte“, erklärt Gewiese. „Die nehmen sich frei, um vor Ort die Schulungen durchführen zu können.“ Über die Fördermittel sind lediglich die Reisekosten gedeckt.

Dennoch kann der Verein auf ein „gutes Ärzteteam“ zurückgreifen, versichert sie. Ihm gehört neben Herter unter anderem auch der Maulbronner Internist Till Neugebauer als Kreisrat und Mitglied des Kliniken-Aufsichtsrats an. „Er war von Anfang an in die Partnerschaft involviert und hat das Ganze mit aufgebaut“, so Gewiese.