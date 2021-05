Ausflugszug

Der erste Radexpress kommt in der Klosterstadt Maulbronn an

Über Tübingen, Horb, das Nagoldtal und Pforzheim erreichte am Samstag pünktlich um 10.58 Uhr der erste „Radexpress Kloster Maulbronn“ den Stadtbahnhof der Klosterstadt. Fahrräder und Fahrradfahrer transportierte er am ersten Fahrtag nur wenige, das Wetter lud am ersten Mai nicht gerade zu Ausflügen in der Region ein.