19-jähriger Fahrer flüchtet nach Unfall und lässt verletzte Mitfahrer zurück

Ein 19-Jähriger Autofahrer hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht und ist geflüchtet. Seine drei verletzten Mitfahrer hatte er am Unfallort zurückgelassen.

Der Verantwortliche eines Verkehrsunfalls mit drei Verletzten am Donnerstag in Knittlingen hat sich am Folgetag der Polizei gestellt.

Wie die Beamten mitteilten, war der 19-Jährige mit drei Mitfahrern gegen 18.15 Uhr bei Knittlingen-Kleinvillars unterwegs. In der Hauptstraße kam er schließlich von der Fahrbahn ab. Er streifte dabei einen Baum, durchfuhr einen Garten und prallte letztlich in einem weiteren Garten gegen einen Holzbalken, welcher den Balkon eines Wohnhauses stützt.

Der 19-Jährige floh daraufhin von der Unfallstelle und ließ seine leicht verletzten Mitfahrer zurück.

Polizei leitete große Suchaktion ein

Da Hinweise andeuteten, dass der Fahrer auch selbst verletzt und in einen nahe gelegenen Wald gelaufen sei, leitete die Polizei eine Suchaktion ein. Dafür wurde ein Polizeihubschrauber und eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Knittlingen eingesetzt. Die drei verletzten Mitfahrer wurden derweil in ein Krankenhaus gebracht.

Der 19-Jährige hatte sich dann, laut Informationen der Polizei, am Freitagmorgen freiwillig gestellt. Verletzt habe er sich laut eigener Aussage bei dem Autounfall nicht.

19-Jähriger verursachte Tausende Euro Sachschaden

Die Beamten behielten den Führerschein des jungen Mannes ein. Zudem werde geprüft, ob ihm die Kosten für den Einsatz des Polizeihubschraubers in Rechnung gestellt werden. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Weitere Schäden an dem Unfallauto werden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.