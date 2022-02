Alkoholisierter Fahrer beschädigt in Knittlingen mehrere Autos

Mit über 1,0 Promille ist ein 24-Jähriger am Samstag zu schnell in eine Kurve der Knittlinger Hauptstraße gefahren. Außerdem betroffen bei dem Unfall: vier weitere Autos und eine Hauswand.

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am frühen Samstagmorgen in Knittlingen einen hohen Sachschaden an mehreren Fahrzeugen sowie an einer Hauswand verursacht.

Gegen 4:15 Uhr fuhr der 24-Jährige auf der Knittlinger Hauptstraße von Großvillars kommend in Richtung Stadtmitte, so die Polizei. Nach den ersten Erkenntnissen war er in einer Linkskurve kurz vor der Beethovenstraße zu schnell unterwegs und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr er eine Verkehrsinsel und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde das geparkte Auto auf drei weitere Fahrzeuge geschoben und schließlich gegen eine Hauswand gedrückt.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und darf bis auf weiteres nicht mehr fahren.

Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich, wobei die genaue Höhe noch unklar ist. Der Wagen des 24-Jährigen erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt, allein darauf entfallen wohl rund 25.000 Euro. Der Schaden an den anderen Autos wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.